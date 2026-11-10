Le Bayern Munich se prépare à l'après-Manuel Neuer, le départ du gardien légendaire en fin de saison étant devenu une forte probabilité, dans un contexte de réapparition de ses problèmes physiques et de doutes croissants quant à sa capacité à poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Alors que le club prépare Jonas Urbig pour assurer la garde des buts à l'avenir, la direction a entamé la recherche d'un gardien expérimenté pour sécuriser ce poste, et plusieurs noms sont apparus sur la table des négociations.

Selon la chaîne allemande « Sky Sport », la direction sportive du Bayern Munich est désormais quasiment convaincue que Neuer mettra un terme à sa carrière professionnelle à la fin de la saison en cours, après 16 années passées au sein de la forteresse du club bavarois.

Le gardien allemand, âgé de 40 ans, a reçu un nouveau coup dur après s'être blessé au tendon du pied droit lors de la rencontre face à Mayence, une blessure qui l'écartera des terrains jusqu'à la fin de l'année 2026, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca ».

Malgré la gravité de la blessure et la répétition de ses problèmes physiques, Neuer ne songe pas à avancer la date de sa retraite, s'accrochant à l'espoir de se rétablir et de revenir à la compétition au cours de l'année prochaine, afin de terminer la saison avant de prendre sa décision finale concernant son avenir.

Urbig successeur de Neuer, Baumann en tête des candidats

De son côté, le Bayern Munich a une vision claire de l'avenir du poste de gardien de but, le choix s'étant porté sur Jonas Urbig pour être le gardien titulaire de l'équipe lors de la prochaine étape.

Cependant, la direction bavaroise estime que s'appuyer sur Urbig seul ne sera pas suffisant, et que l'équipe a besoin d'un gardien possédant expérience et compétence, de manière à offrir la stabilité nécessaire et à créer une forte concurrence interne.

Dans ce cadre, Oliver Baumann, l'actuel gardien de Hoffenheim, est en tête de la liste des candidats et bénéficie de la préférence du directeur sportif du Bayern, en raison de l'expérience et des capacités qu'il possède et qui correspondent au rôle attendu de lui aux côtés d'Urbig.

Les options ne s'arrêtent pas à Baumann, car le club étudie également la possibilité de recruter Bernd Leno, le gardien de Fulham, tandis que des informations exclusives de la chaîne « Sky » ont révélé l'ajout récent de Loris Karius à la liste des candidats.

Leno et Karius possèdent une expérience antérieure sur les terrains européens, et tous deux pourraient convenir pour occuper le rôle de gardien remplaçant, tout en offrant des options fiables au staff technique en cas de besoin.

Karius est âgé de 33 ans et évolue actuellement avec Schalke 04, où il dispute sa troisième saison avec l'équipe, après avoir déjà vécu une expérience avec Liverpool, suivie d'une période de deux saisons passée avec Newcastle United.

La blessure de Neuer ouvre la porte de la fin

Les problèmes physiques répétés jettent une ombre sur l'avenir de Neuer, surtout après avoir subi une déchirure partielle du tendon de son pied droit, une blessure qui l'écartera des terrains pour plusieurs mois et remet au premier plan les interrogations quant à sa capacité à continuer de jouer au niveau habituel.

Dans ce contexte, Marcel Reif a parlé franchement de la situation du gardien du Bayern Munich, lors de son apparition dans l'émission Reif Live sur la chaîne Bild, estimant que la répétition de la blessure au même endroit pourrait constituer un indicateur inquiétant de l'approche de la fin de sa carrière.

Reif a déclaré : « S'il souffre de problèmes au même endroit après 30 minutes à chaque match où il revient jouer, alors nous devons admettre que, si ce problème se transforme en état chronique et continue de s'aggraver, sa carrière professionnelle à ce niveau pourrait avoir atteint sa fin. »

À la lumière de ces développements, les médias allemands évoquent l'arrivée de Neuer dans une impasse, au milieu de prévisions de plus en plus nombreuses selon lesquelles le Bayern Munich se prépare à faire ses adieux à l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire du club et du football allemand.