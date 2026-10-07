Un rapport de presse portugais a révélé une surprise retentissante concernant la situation de Cristiano Ronaldo, après son départ du rassemblement de la sélection nationale durant la trêve internationale, à la suite d'un différend avec l'entraîneur Jorge Jesus.

« Le Don » a publié hier mardi un communiqué officiel dans lequel il a présenté ses excuses à ses coéquipiers et au peuple portugais après avoir quitté le rassemblement de l'équipe avant le match contre le Danemark en Ligue des nations, demandant que des sanctions soient prises à son encontre.

De nombreux rapports de presse ont indiqué que Ronaldo était menacé d'une sanction de suspension et d'une amende conformément au règlement, dans l'attente générale d'une décision de la Fédération portugaise.

Mais un expert juridique a provoqué une surprise retentissante en affirmant que la décision de suspension avait déjà été appliquée à Ronaldo, dès son départ du rassemblement.

Un avocat consulté par le journal « A Bola » a expliqué que la sanction était en pratique inévitable, mais il a souligné des facteurs jouant en faveur du capitaine de la sélection portugaise.

Gonçalo Almeida a exposé au journal « A Bola » les mesures prises en raison du comportement de l'attaquant de 41 ans au Danemark, en tenant compte de l'article 160 du règlement disciplinaire de la Fédération portugaise de football, qui stipule que le joueur qui, « régulièrement convoqué, s'absente, ou ne se présente pas sans justification à un entraînement, un match ou une activité des sélections nationales, ou à ce qui a trait à la représentation sportive de la Fédération portugaise de football ou du Portugal, est sanctionné d'une suspension d'une durée allant d'un à six mois, assortie d'une amende ».

Il a indiqué qu'il ne voyait aucun moyen d'éviter la sanction visant Ronaldo après son départ du rassemblement.

Il a souligné que le premier paragraphe est catégorique en ce qui concerne l'application de la sanction, tandis que le deuxième paragraphe stipule que « l'absence ou l'abandon du jeu entraîne la suspension préventive automatique du joueur ».

Ronaldo est déjà suspendu sur le plan international

Gonçalo Almeida, qui est également juge à la FIFA, a expliqué que Ronaldo était ainsi « déjà suspendu de toute participation à la sélection nationale ou de sa représentation ».

Il a ajouté : « Il y a ensuite une procédure que le conseil de discipline de la Fédération engagera, et Cristiano sera notifié, dans le respect du principe du droit à une procédure régulière, afin de donner son avis, après quoi nous prendrons une décision qui, je pense, sera très rapide. »

Il a affirmé que le capitaine de la sélection nationale peut citer des témoins, et que le conseil de discipline de la Fédération « peut prendre des mesures sans qu'une plainte officielle soit nécessaire, car les faits sont connus de tous ».

La sanction sera-t-elle réduite de moitié ?

Ronaldo a annoncé son retrait du rassemblement d'entraînement de la sélection portugaise le 30 septembre via les réseaux sociaux, la veille du match au Danemark, justifiant sa décision dans un communiqué publié hier mardi. Cette annonce publique est censée jouer en faveur du capitaine de la sélection.

La question se rapporte à l'article 244 du règlement disciplinaire de la Fédération portugaise de football, qui stipule que « le prévenu peut, à tout moment, reconnaître les faits objet de la procédure », et que « si l'aveu est complet et sans réserves, et ne soulève aucun doute quant à sa crédibilité, aucune autre mesure de preuve n'est menée, et le minimum et le maximum des sanctions applicables sont réduits de moitié ».

Almeida a affirmé que l'attaquant portugais « a reconnu de manière complète et sans aucune réserve avoir quitté l'équipe » dans ses publications sur ce sujet.

Il a poursuivi : « Par conséquent, si le conseil de discipline le reconnaît, les sanctions seront réduites de moitié, et dans le meilleur scénario pour le capitaine de la sélection nationale, la sanction minimale d'un mois et 510 euros deviendra une suspension de 15 jours et une amende de 255 euros. »

La sélection portugaise retrouve les terrains le 14 novembre pour affronter le Danemark à Braga, trois jours avant son déplacement au pays de Galles.

Et étant donné que la période de suspension automatique est déduite de la sanction imposée par le conseil de discipline, il est probable que Cristiano Ronaldo soit disponible pour la sélection portugaise lors de la prochaine trêve internationale.

Mais tout dépend du calendrier de la décision du conseil de discipline.

Almeida a affirmé : « Si Cristiano revient, il n'est dans l'intérêt ni du conseil de discipline ni de la Fédération de le suspendre pour une longue période. »

Néanmoins, Gonçalo Almeida est « totalement convaincu » que « cette procédure battra des records de rapidité (pour ce qui est de la publication de la décision officielle) ».

Un parcours exemplaire pour Ronaldo avec le Portugal

Gonçalo Almeida a reconnu que le fait que Ronaldo soit capitaine de la sélection constituait « une circonstance aggravante », mais il a souligné qu'« il n'a aucun antécédent disciplinaire » et qu'« il a tout donné à la sélection nationale » pendant plus de 20 ans. Selon le premier paragraphe de l'article 44 du règlement disciplinaire de la Fédération philippine de football, « l'absence d'antécédent disciplinaire au cours de la même saison et des trois saisons précédant celle au cours de laquelle le prévenu a été enregistré auprès de la Fédération », avec « la prestation de services précieux au football » et « la reconnaissance du mérite sportif » figurent parmi les circonstances atténuantes à prendre en compte.

Selon Gonçalo Almeida, l'absence de « jurisprudence claire » encourage une analyse au cas par cas.

C'est pourquoi l'avocat a minimisé la portée de la décision de suspendre Ricardo Carvalho pendant une année entière de toutes ses activités liées à la sélection nationale en 2011, après qu'il eut quitté un stage d'entraînement avec la sélection.

Ainsi, l'avocat estime que le conseil de discipline « ne négligera certainement pas ce contexte » et ne sera pas « à l'abri de tout ce tapage ».