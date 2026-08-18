Surprise avant le coup d'envoi : Manchester United récupère deux armes importantes

Les entraînements collectifs de Manchester United ont été marqués par le retour du duo Benjamin Sesko et Matthijs de Ligt, pleinement rétablis, à quelques heures du coup d'envoi de la Premier League, offrant ainsi au staff technique un grand coup de pouce moral dans la dernière phase de préparation.

Le défenseur néerlandais de Ligt a pris part à une séance d'entraînement complète pour la première fois depuis l'opération chirurgicale qu'il a subie au dos au mois de mai dernier, à la suite de la blessure contractée en novembre de l'année dernière.

De Ligt s'était contenté de participer aux quinze premières minutes seulement de l'entraînement de l'équipe à Dublin la semaine dernière, sachant qu'il est absent des rangs de United depuis le 30 novembre et qu'il a été privé de participation à la phase finale de la Coupe du monde.

De son côté, l'attaquant Benjamin Sesko a manqué les matches de la période préparatoire en raison de sa convalescence après une blessure au bas de la jambe, mais l'optimisme règne dans les couloirs du club quant à la possibilité de le voir figurer dans la liste de l'équipe qui affrontera Hull City samedi prochain lors de l'ouverture de la saison.

Sesko a affiché un bon niveau lors de la séance matinale de ce mardi, après avoir effectué des entraînements individuels sur la pelouse à plusieurs reprises durant l'été, ayant surmonté la blessure qui l'avait écarté des trois derniers matches de United la saison dernière.

En revanche, les entraînements ont été marqués par l'absence du milieu de terrain Mason Mount après une contusion consécutive à un choc sur son pied lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain, qui s'est terminée sur un match nul positif d'un but partout à Stockholm.

Des sources internes au club, selon le journal britannique « The Sun », ont confirmé que l'absence de Mount relevait d'une mesure de précaution, bien qu'il ait manqué les derniers matches amicaux de l'équipe sous la direction de l'entraîneur Michael Carrick face à Leeds United et au Milan AC.

Sur le plan des transferts, Manchester United compte toujours conclure de nouvelles recrues avant la fermeture du mercato estival, en visant l'arrivée d'au moins deux joueurs. Le club étudie en effet plusieurs options pour renforcer le poste d'arrière gauche, Lewis Hall étant l'option privilégiée de la direction, à quoi s'ajoute la volonté d'enrôler un milieu de terrain défensif de premier plan pour renforcer la force de frappe aux côtés des nouvelles recrues Youri Tielemans et Andre Santos.