Le Real Madrid s'apprête à refaire une nouvelle fois la pelouse du stade Santiago-Bernabéu, après avoir accueilli un match de la ligue de football américain (NFL), et ce malgré la satisfaction des dirigeants du club quant à son état actuel, eux qui pensaient avoir enfin trouvé une solution aux problèmes qui ont tourmenté la pelouse pendant des années. Mais l'organisation de l'événement américain va les contraindre à remettre le terrain en état, selon le quotidien espagnol « Marca ».

Le Real Madrid disputera son dernier match à domicile avant l'événement face à Leipzig, les préparatifs pour accueillir la rencontre entre les Atlanta Falcons et les Cincinnati Bengals devant débuter le 21 octobre. Ces aménagements nécessiteront d'élargir la surface du terrain et de peindre ses lignes ainsi que la zone d'en-but, comme cela avait été le cas l'an dernier.

La nature du football américain impose de lourdes contraintes à la pelouse, en raison du poids des joueurs, de la violence de leurs mouvements et des contacts répétés, ce qui peut causer des dégâts considérables au gazon.

Le Real Madrid avait expliqué l'an dernier que les chocs entre des sportifs pesant chacun plus de 100 kilogrammes sur la pelouse rendaient sa dégradation parfaitement normale.

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À l'issue de la rencontre, le club retirera les parties endommagées et plantera un nouveau gazon, une opération qui sera minutieusement planifiée afin de réduire la période de récupération, l'objectif étant de préparer le stade pour accueillir la rencontre face au Celta Vigo le 22 novembre, en profitant de la trêve internationale pour accélérer les travaux d'entretien. Ce match devrait coïncider avec le retour de Vinicius Junior, au terme de sa suspension de quatre rencontres.

Dans un autre registre, l'horaire du match du Real Madrid face à Valence au stade Mestalla a provoqué le mécontentement de la direction du club, celui-ci se déroulant seulement 72 heures après la rencontre contre l'Olympiakos à Athènes en Ligue des champions.

La chaîne officielle du Real Madrid (RMTV) s'en est prise à cette programmation, estimant que les horaires des matches constituent l'un des principaux instruments de pression de Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, sur le club.

Paradoxalement, les joueurs du Real Madrid ne partagent pas la contestation de leur direction : ils se montrent au contraire satisfaits de l'horaire retenu, puisque la rencontre se jouera le samedi 7 novembre, ce qui leur donnera la possibilité d'assister au match de NFL au stade Santiago-Bernabéu le dimanche suivant.

Le club aurait préféré que le match contre Valence se tienne le dimanche 8 novembre, mais cette date aurait empêché les joueurs d'assister à la rencontre de football américain. Avec plusieurs passionnés de ce sport dans le vestiaire, il semble que l'horaire qui a irrité la direction du Real Madrid présente un côté positif pour ses joueurs.