Le communiqué officiel du club historique de Sao Paulo révèle que les parties ont pu se mettre d’accord sur la poursuite de leur collaboration malgré l’éclat public survenu auparavant.

L’attaquant offensif de 32 ans s’est exprimé avec soulagement sur la chaîne du club, Corinthians TV, au sujet de la signature de son nouveau contrat : « Beaucoup d’émotions me traversent l’esprit et le corps. Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce processus de renouvellement. »

Pourtant, une poursuite de l’aventure commune était encore loin d’être acquise jusqu’au bout. La semaine dernière encore, le torchon semblait définitivement brûlé entre l’international néerlandais et les dirigeants. Corinthians avait annoncé publiquement ne pas vouloir prolonger le contrat de Depay, ce qui avait provoqué une réaction émotionnelle de l’attaquant.

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Pourquoi Memphis Depay et Corinthians se sont-ils disputés ?

Sur la plateforme X, le vétéran a vidé son sac et a accusé les dirigeants du club de ne pas avoir tenu parole. « Je suis très déçu que Corinthians ait décidé de ne pas respecter notre accord existant visant à prolonger mon contrat de deux années supplémentaires », a écrit l’attaquant dans son communiqué.

Dans le même temps, le Néerlandais a proféré une menace claire : « Dans les prochains jours, je m’exprimerai publiquement, mais soyez assurés que je ne laisserai pas ce comportement inacceptable impuni. »

Le cœur de cette bataille rangée concernait les finances. Selon des médias brésiliens, le club sud-américain devait à sa star une somme d’environ huit millions de dollars américains, hors intérêts.

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Memphis Depay à Corinthians : 20 buts en 79 matches

Après d’intenses négociations, le différend financier a finalement pu être réglé, ce que le président du club, Osmar Stabile, a également accueilli avec soulagement. « Les négociations ont été longues, mais elles ont abouti de la meilleure manière possible pour Corinthians et Memphis. Je remercie Memphis de tout cœur pour tous ses efforts afin de rester au club. Nous sommes très heureux de cette prolongation de contrat et prêts pour la prochaine étape », a déclaré le patron du club.

L’ancien attaquant de Barcelone et de l’Atletico Madrid a rejoint le Brésil en septembre 2024. Sur le plan sportif, le Néerlandais affiche depuis un bilan de 20 buts en 79 matches officiels pour le club. Sur cette période, Depay a remporté trois trophées avec Corinthians : le Campeonato Paulista, la Coupe du Brésil 2025 ainsi que la Supercopa Rei 2026.

Après cette réconciliation, l’attaquant offensif vise désormais de nouveaux succès. « Bien sûr, Corinthians est un géant. J’ai vu, et tout le monde a vu, à quel point ce club est grand. À quel point nous sommes grands ensemble. Je suis très, très heureux. J’ai hâte de reprendre le travail. Nous avons beaucoup d’objectifs pour lesquels nous allons nous battre. Je suis très heureux », a-t-il résumé au sujet de ce retournement.