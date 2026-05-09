Surprise à Manchester United : le Néerlandais est titularisé pour la première fois depuis décembre

Samedi après-midi, Joshua Zirkzee sera titulaire avec Manchester United pour le déplacement à Sunderland. Il s’agit de sa première titularisation depuis le 30 décembre, offrant au jeune attaquant néerlandais l’occasion de briller dès le coup d’envoi.

Benjamin Sesko, l’attaquant titulaire, est absent du groupe, tandis que Bryan Mbeumo, un autre concurrent direct, commencera sur le banc.

Cette saison, Zirkzee doit principalement se contenter de remplacements : en 23 matchs officiels, il n’a été titulaire qu’à quatre reprises.

Ses statistiques reflètent cette situation : deux buts marqués et une passe décisive en 23 matchs.

Au total, Michael Carrick effectue cinq changements dans son onze de départ par rapport à la victoire 3-2 contre Liverpool. Outre Sesko, Casemiro, Diogo Dalot et Ayden Heaven sont également à l’écart. Noussair Mazraoui profite ainsi de l’occasion pour intégrer le onze.

En déplacement chez le douzième du classement, les Red Devils visent un quatrième succès de rang qui devrait leur assurer la troisième place de la Premier League.

À noter que plusieurs Néerlandais seront également titulaires chez Sunderland : Robin Roefs, Lutsharel Geertruida et Brian Brobbey débuteront dès le coup d’envoi.