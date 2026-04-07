Surprise à l'Al-Ahly… On dévoile la position d'Abu Al-Shamat et d'Ibanez concernant le match contre Al-Fayha

Selon des informations parues dans la presse, la composition de l'équipe d'Al-Ahli Jeddah qui se rendra à la ville sportive de Majmaah pour affronter Al-Fayha dans le cadre du championnat saoudien Roshen a été dévoilée.

Al-Ahli se rendra chez Al-Fayha, demain mercredi, au stade de la ville de Majmaah, pour un match avancé de la 29e journée de la Ligue Roshen.

Le journaliste saoudien Walid Saeed a déclaré, via son compte officiel sur le site « X », que l'Allemand Matthias Jaissle, l'entraîneur de l'Al-Ahli de Djeddah, avait décidé d'écarter son défenseur brésilien Roger Ibanez de la composition pour ce match.

Le défenseur brésilien s'était blessé lors de la victoire 3-0 contre Dhamk, samedi dernier, au stade Al-Inmaa, lors de la 27e journée du championnat Roshen. Il avait quitté le terrain à la 52e minute, remplacé par Mohammed Suleiman Bakr.

Bien qu'Ibanez se soit remis de sa blessure, Yassine a décidé de le ménager afin qu'il soit prêt pour le début de la campagne de l'équipe en Ligue des champions de l'Asie, lundi prochain, lorsqu'elle affrontera le club qatari Al-Duhail, au stade Al-Inmaa de Djeddah, en huitièmes de finale.

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En revanche, l'entraîneur allemand a décidé de réintégrer l'ailier saoudien Saleh Abou Al-Shamat dans la liste, après une absence depuis le match contre Al-Hilal, le 18 mars dernier, en demi-finale de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, en raison d'une opération chirurgicale.

Quant à la surprise la plus marquante, elle a été l'intégration du jeune attaquant brésilien Ricardo Matyas dans la liste, pour compléter le quota de huit joueurs étrangers, en l'absence des défenseurs brésilien Roger Ibanez et turc Merih Demiral, ainsi que du milieu de terrain français Valentin Atangana.

Al-Ahli occupe la troisième place du championnat Roshen avec 65 points, à 5 points du leader Al-Nassr et derrière Al-Hilal, deuxième au classement, à la différence de buts.