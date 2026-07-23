Nando Alonso a affiché un certain étonnement. Il n’avait pas anticipé cette réaction de la part d’Edin Terzic. Le CD Derio, modeste formation de troisième division dirigée par Alonso, défiait l’Athletic Club de Bilbao, le nouveau club de Terzic, lors d’un match amical. Pour l’ancien coach du Borussia Dortmund, il s’agissait d’une première sur le banc des Basques après plus de deux ans d’absence.

« J’ai été surpris lorsque je me suis dirigé vers le banc des entraîneurs et que quelqu’un m’a interpellé par mon nom. Je me suis retourné et il était là », a déclaré Alonso après le match. « Il m’a souhaité bonne chance pour ce nouveau projet à Derio. Le fait qu’il ait pris la peine de trouver mon nom et qu’il ait su que nous lancions un nouveau projet m’a semblé être un geste formidable. J’ai eu l’impression qu’il s’agissait d’une personne attentive et accessible, dont le côté humain est louable. »

Ce geste n’était pas isolé : alors que Derio se retrouvait à dix suite à une blessure et que l’arbitre refusait tout remplacement, Terzic a fait sortir Aitor Paredes pour rétablir l’égalité numérique.

Cet épisode résume à lui seul les premiers jours de Terzic dans le nord de l’Espagne. Âgé de 43 ans, l’ancien coach du BVB est pour l’instant très bien accueilli grâce à son caractère chaleureux et empathique. En tant que fervent supporter du club allemand, il sait ce que signifie soutenir une équipe qui compte pour toute une ville et dont le légendaire stade San Mamés affiche toujours complet.

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Edin Terzic : l’un des entraîneurs les plus performants de l’histoire

Un club fondé en 1898, réputé pour sa philosophie unique au monde dans le football professionnel moderne. Ainsi, depuis plus de 110 ans, Bilbao s’est engagé à miser systématiquement sur des joueurs originaires du Pays basque ou formés dans cette région. L’identité régionale et le centre de formation de Lezama forment les piliers du seul club, avec le Real Madrid et le FC Barcelone, à n’avoir jamais été relégué de première division.

Début mai, l’annonce de sa nomination avait déclenché l’enthousiasme des supporters, encore surpris de voir un technicien de cette envergure rejoindre leur club. Bien que son contrat courrait encore, il avait quitté le BVB en juin 2024, après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (0-2). Il reste le dernier entraîneur à avoir offert un titre à Dortmund, la Coupe d’Allemagne 2021.

Depuis, il a été courtisé en Allemagne (Francfort, Wolfsburg) comme à l’étranger (Monaco, Tottenham, Chelsea). Un constat souvent sous-évalué outre-Rhin : né à Menden, Terzic figure, au regard des points glanés, parmi les meilleurs entraîneurs allemands de l’histoire.

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Edin Terzic à Bilbao : première déclaration en basque

En 128 matchs dirigés (75 victoires, 24 nuls, 29 défaites), il affiche une moyenne impressionnante de 1,95 point par rencontre. Seuls les entraîneurs du Bayern Munich et du Borussia ont fait mieux, tous les autres techniciens allemands ayant dirigé entre 75 et 300 matchs officiels restant derrière cette marque historique.

« Kaixo, eskerrik asko, Athleticzales, je suis très heureux d’être ici », a-t-il déclaré le 7 juillet lors de sa présentation officielle dans une salle de presse bondée, avant de recevoir un maillot floqué de son nom et du numéro 52, symbole de sa place d’entraîneur numéro 52 dans l’histoire de Bilbao. Traduction : « Bonjour, merci beaucoup aux supporters de l’Athletic, je suis très heureux d’être ici. »

Le président Jon Uriarte, dont le mandat a été prolongé jusqu’en 2030, avait qualifié la journée de « très importante pour le club ». Terzic était son candidat de prédilection pour succéder à Ernesto Valverde. Âgé de 62 ans, ce dernier avait quitté ses fonctions après trois mandats et plus de 500 matchs officiels. « Nous avons constaté chez vous un formidable talent footballistique et un potentiel dynamique. Et surtout, dès le premier jour, un enthousiasme pour un défi aussi différent et motivant que celui que représente l’Athletic », a déclaré Uriarte à propos de Terzic.

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Bilbao vient de connaître une saison désastreuse

Mikel González, directeur général du football professionnel à Bilbao et assis aux côtés de Terzic, a orchestré cette nomination. Âgé de 38 ans, il était depuis longtemps en contact avec l’ancien coach du BVB. Les deux hommes s’étaient rencontrés pour la première fois en octobre dernier, lorsque les Basques s’étaient inclinés 1-4 face au club allemand en Ligue des champions. Gonzalez a remercié Terzic d’avoir privilégié Bilbao « plutôt que les grands clubs qui évoluent dans les meilleures compétitions », soulignant que la philosophie de l’Allemand d’origine bosniaque correspondait parfaitement au club et que « les gens ressentiront un lien fort avec lui ».

Si l’arrivée de Terzic a suscité un vent de renouveau, c’est surtout en raison de la saison précédente, désastreuse pour Bilbao. La douzième place a constitué le pire classement depuis 2018 ; à la fin, le premier poste de relégable n’était distant que de trois maigres points – tandis que la qualification pour la Ligue des conférences n’était qu’à six points.

Malgré un potentiel offensif théorique, l’équipe a affiché des statistiques inquiétantes : seuls quatre clubs ont encaissé plus de buts et quatre ont marqué moins. En demi-finale de la Copa del Rey, la défaite face au rival basque de Saint-Sébastien a confirmé le malaise. Après le sacre en coupe en 2024 et deux exercices européens, Bilbao va donc retrouver un calendrier allégé, sans les traditionnelles semaines à double confrontation.

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Surnommé le « plus jeune bourreau de Luis Enrique »

Un atout pour Terzic, qui va bientôt intégrer trois champions du monde fraîchement couronnés : Unai Simón, Aymeric Laporte et Nico Williams. Les supporters rouge et blanc aspirent à un renouveau complet et placent tous leurs espoirs dans « le plus jeune bourreau de Luis Enrique », comme Terzic a été surnommé par le journal sportif espagnol Mundo Deportivo. La raison ? Il a été le dernier entraîneur à avoir battu le Paris Saint-Germain en phase à élimination directe de la Ligue des champions.

Pour concrétiser ses ambitions, Terzic s’appuie non seulement sur son adjoint de longue date Sebastian Geppert, mais aussi sur deux nouveaux collaborateurs. Le Bulgare Peter Gaydarov, 35 ans, arrive du Bayern Munich où il a passé cinq saisons à la tête des U19. À ses côtés, Oscar de Marcos, véritable légende du club, vient compléter l’encadrement. Avec 573 matchs officiels au compteur, ce joueur de 37 ans est le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du club. « Il ne se passait pas trois phrases sans qu’on le mentionne. Quand j’ai compris à quel point Oscar était important pour ce club, je me suis dit : je dois travailler avec lui », a expliqué Terzic.

Pendant ses deux années sabbatiques, Terzic n’a pas seulement rattrapé le temps perdu avec sa famille. Il a aussi multiplié les rencontres avec des experts de divers horizons et approfondi ses connaissances en intelligence artificielle pour optimiser l’analyse des données.

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Il a également échangé avec Jupp Heynckes et Hansi Flick.

Il a également échangé avec le légendaire Jupp Heynckes, seul entraîneur allemand de l’histoire du club basque, toujours vénéré à Bilbao sous le surnom de « Don Jupp » après ses deux passages (1992-1994 et 2001-2003). Il a également rendu visite à Hansi Flick à Barcelone pour comprendre « ce qui avait changé pour eux entre la Bundesliga et la Liga ».

Il retrouvera bientôt Flick sur le terrain : Terzic attaque la Liga à 100 à l’heure avec trois matchs en huit jours, dont un déplacement au Barça lors de la deuxième journée. Son baptême du feu aura lieu à San Mamés face au FC Séville. Coïncidence festive : l’« Aste Nagusia », plus grand événement de la ville, battra son plein. Une victoire d’entrée offrirait au technicien allemand un accueil encore plus chaleureux.