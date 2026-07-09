Surpassant les légendes du football… Fozinia, la reine des réseaux sociaux

La Coupe du monde, capable de bouleverser une existence en un instant, a propulsé Josimar José Evora Diaz, dit Fozinha, du statut d’obscur gardien de but à celui de légende mondiale.

Le gardien cap-verdien s’est illustré tout au long du parcours de son équipe et a contribué à la qualification historique pour les seizièmes de finale, avant de s’incliner de justesse face à l’Argentine (3-2) après deux prolongations.

Cette performance a bouleversé sa vie : il est désormais submergé par une avalanche d’offres professionnelles dans le monde du football et est devenu une icône mondiale comptant des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, selon le journal espagnol « AS ».

Sur le plan personnel, Vozinha est désormais le gardien de but le plus suivi sur Instagram : il totalise 28,3 millions d’abonnés, devançant des légendes du poste telles que le Belge Thibaut Courtois (18,1 millions), l’Allemand Manuel Neuer (15 millions) et l’Espagnol Iker Casillas, vainqueur de la Coupe du monde 2010 (20,4 millions).

Des joueurs de renom comme Pedri (22,9 millions) ou Harry Kane (19,1 millions) ne totalisent pas autant d’abonnés, et chacune de ses publications, à l’image de son message d’adieu à la Coupe du monde, est massivement relayée.

Sur le plan sportif, la carrière de Fozinha pourrait connaître un nouveau départ : il est devenu joueur libre durant le Mondial, son contrat avec le club portugais de Chaves ayant expiré.

Des clubs du monde entier s’intéressent désormais à lui, attirés par la perspective d’un transfert gratuit. L’Inter Miami, où évolue Lionel Messi, fait partie des formations qui le courtisent. Âgé de 40 ans, Fozinia n’est plus le même homme qu’il y a deux mois : il est désormais le gardien numéro un sur les réseaux sociaux.







