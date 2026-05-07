Surnommé « Mister Europa League », Unai Emery récidive et propulse Aston Villa en finale

Aston Villa se qualifie pour la finale de la Ligue Europa. Jeudi soir, le club de Birmingham s'est imposé 4-0 face à Nottingham Forest lors du match retour des demi-finales, après avoir perdu 1-0 lors du match aller la semaine dernière. En finale, Aston Villa affrontera le SC Fribourg.

Avec les Néerlandais Marco Bizot, Ian Maatsen et Lamare Bogarde sur le banc, les Villans savaient qu’ils devaient se donner à fond à domicile. Le match aller contre les Foresters, leur concurrent en Premier League, s’était en effet soldé la semaine dernière sur le score de 1-0, grâce à un penalty transformé par Chris Wood.

Sous l’impulsion de leur entraîneur Unai Emery, les Villans ont immédiatement pris le jeu à leur compte. Ezri Konsa a d’abord manqué de reprendre un coup franc de John McGinn, puis Pau Torres a obligé Stefan Ortega à une parade. Les Foresters ont répliqué par Omari Hutchinson, dont la frappe a frôlé le cadre.

À dix minutes de la mi-temps, Villa a enfin ouvert le score : après un excellent travail préparatoire et un centre à ras de terre d’Emiliano Buendía, Ollie Watkins a poussé le ballon au fond des filets (1-0). Peu après, le Britannique a à nouveau été dangereux d’une frappe, mais cette fois Ortega a sauvé les siens.

Dès le début de la seconde période, Nikola Milenkovic accroche Torres dans la surface et offre un penalty à Villa. Buendía le transforme avec sang-froid (2-0), qualifiant virtuellement les siens pour la finale.

Watkins semble ensuite marquer le troisième but, mais celui-ci est refusé pour hors-jeu. Après que Wood a manqué une énorme occasion pour Forest (arrêt d'Emiliano Martínez), McGinn inscrit les troisième et quatrième buts d'une frappe à ras de terre en l'espace de quelques minutes.

Auteur d’un parcours déjà marqué par des rencontres face à Feyenoord (victoire 0-2) et Go Ahead Eagles (défaite 2-1) dans cette Europa League, Villa se hisse donc en finale. Rendez-vous le 20 mai au stade Tüpraş d’Istanbul pour connaître le dénouement de cette aventure.

Emery, qui atteint la finale pour la sixième fois, pourrait alors remporter l'Europa League pour la cinquième fois. Pour Villa, ce sera la première finale européenne depuis 1982. Cette finale de la Coupe d'Europe I avait d'ailleurs été remportée à l'époque : 1-0 contre le Bayern Munich.