Jürgen Klopp, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, a parfois été présenté comme un magicien, voire comme un messie, lors de sa prise de fonctions. Il fallait s’en douter, on le sait désormais : faire venir Klopp et redevenir soudainement une nation de tout premier plan mondial, ce n’est finalement pas si simple. Pour rassurer tout le monde : ce n’était pas si simple non plus dans ses anciens clubs, le Borussia Dortmund et le FC Liverpool. Là aussi, il lui avait fallu du temps pour façonner à sa guise les machines à succès restées dans les mémoires.

Le bilan de Klopp après cette première séquence internationale est le suivant : un nul très heureux aux Pays-Bas, une défaite à domicile inutile contre la Grèce, une victoire souveraine contre des Serbes très faibles et pour finir, un 0-0 en Grèce malgré une large domination. La qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations est lointaine. Julian Nagelsmann y était d’ailleurs encore parvenu assez facilement en 2024, l’Allemagne n’ayant alors finalement échoué qu’en demi-finale face au futur vainqueur, le Portugal.

Par la suite, l’équipe d’Allemagne de Nagelsmann n’a toutefois cessé de décliner jusqu’au fiasco de la Coupe du monde. En comparaison, la sélection a affiché davantage de combativité et d’impact physique lors de ses quatre premiers matches sous Klopp, allant même jusqu’à provoquer parfois quelques échauffourées collectives. En outre, l’accent mis par Klopp sur le contre-pressing est apparu de plus en plus clairement au fil des matches, ce qui nous amène sans doute au principal enseignement de ses débuts comme sélectionneur : sur le plan des hommes, Klopp semble ouvert à tout ; sur le plan tactique, en revanche, il ne laisse aucune place à la négociation.

Pour ces quatre matches, il a convoqué 44 joueurs dans deux groupes se chevauchant légèrement, dont 36 ont été utilisés, parmi lesquels dix débutants. Pour tous les autres footballeurs allemands, la porte reste entre-temps « grande ouverte », comme Klopp le souligne à chaque occasion. Tout le monde peut participer, tel est le message. Mais quiconque veut en être doit savoir une chose : il jouera dans le 4-3-3 éprouvé de Klopp, avec un accent mis sur le contre-pressing et les attaques rapides sur les ailes.

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Klopp a mis fin à un débat autour de Kimmich et en a lancé un nouveau

Cela rend surtout la lutte pour les places au milieu de terrain passionnante. Ces derniers temps, l’équipe d’Allemagne évoluait le plus souvent avec un double pivot. Klopp, lui, mise sur deux relayeurs et un meneur de jeu reculé. Dans un premier temps, ce rôle a été confié au capitaine Joshua Kimmich, que Klopp a repositionné du couloir droit vers l’axe comme première décision de son mandat. Après sa prestation malheureuse à domicile contre la Grèce, Kimmich a dû quitter le rassemblement comme prévu, mais contre son gré.

Aleksandar Pavlovic, son partenaire au FC Bayern, a alors pris le relais et convaincu. Les discussions sur le futur rôle de Kimmich ont donc été logiques, mais seulement très maladroitement gérées par Klopp, qui les a même alimentées avec quelques déclarations désinvoltes (« Je peux dire ça à Jo : plus on pose la question, moins on a de chances d’obtenir ce qu’on veut. »). Au final, Klopp a mis fin à un débat autour de Kimmich avant cette séquence internationale (arrière droit ou dans l’axe ?), avant d’en déclencher un tout nouveau (est-il encore nécessaire tout court ?).

Si ce premier débat autour de Kimmich n’a pas ressurgi, c’est entre-temps grâce à Philipp Treu. La convocation du latéral droit de 25 ans du SC Fribourg et son rôle jusqu’ici passent pour le premier tour de magie de Klopp à la tête de la Mannschaft. Treu a été le seul joueur à débuter trois fois et a toujours livré des prestations de solides à bonnes. Il a le potentiel pour régler à long terme l’éternel poste problématique de l’Allemagne.

Curieux mais vrai : rares sont les joueurs qui semblent aussi assurés d’une place de titulaire pour le prochain match international, en Serbie le 13 novembre, que le débutant Treu. À pratiquement tous les autres postes, la concurrence paraît en revanche totalement ouverte.

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Équipe d’Allemagne : l’embarras du choix au milieu, la disette en attaque

Marc-André ter Stegen avait été désigné à l’avance par Klopp comme gardien titulaire provisoire. Lors de sa seule apparition à Amsterdam, le joueur de 34 ans a toutefois oscillé entre le génie et la folie. Jonas Urbig, son cadet de onze ans, a laissé une meilleure impression lors de ses deux matches et n’a encaissé aucun but. Son problème : au FC Bayern, il n’est que remplaçant.

En défense centrale, les tauliers sont sous pression. Jonathan Tah et Nico Schlotterbeck ont vacillé contre les Pays-Bas ; lors des autres matches, l’Allemagne a défendu de manière plus stable, avec notamment un Yann Aurel Bisseck et un Malick Thiaw convaincants.

La concurrence au milieu de terrain ne se limite pas à Kimmich et Pavlovic. Avec Florian Wirtz, Tom Bischof, Felix Nmecha, Jamal Musiala, actuellement blessé, et plusieurs débutants, dont Bambase Conte, particulièrement encensé par Klopp, le sélectionneur a aussi l’embarras du choix dans les deux postes de relayeur. La relance de Wirtz, en difficulté au FC Liverpool, constitue le deuxième grand accomplissement de Klopp après la découverte de Treu. En Grèce, le joueur de 23 ans a même porté le brassard de capitaine.

Sur les ailes, c’est surtout le débutant Derry Scherhant qui a marqué des points en vue de nouvelles apparitions. En revanche, le choix paraît plutôt limité dans l’axe de l’attaque. Le taulier Kai Havertz a dû quitter le rassemblement sur blessure après une courte entrée en jeu contre les Pays-Bas. Ses remplaçants Younes Ebnoutalib, Nick Woltemade et Jonathan Burkardt ont tous déçu.

Il est révélateur que l’Allemagne, malgré une nette domination dans trois des quatre matches et un total de 74 tirs, n’ait inscrit que trois buts, tous marqués de surcroît par des milieux de terrain. Les espoirs en attaque reposent désormais davantage sur les prometteurs attaquants des Espoirs Paris Brunner et Nicolo Tresoldi. Peut-être que Klopp reconsidérera aussi le cas de Deniz Undav, non convoqué cette fois-ci.