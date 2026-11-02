Lionel Messi a mené le retour de son club de l'Inter Miami face au New England Revolution, après avoir délivré une passe décisive et inscrit le but de la victoire, plaçant ainsi son équipe à la deuxième place du classement de la Conférence Est et lui assurant une qualification pour la Ligue des champions de la CONCACAF.

Le journal Sport est revenu sur les temps forts de la rencontre, Messi ayant scellé le sort du match à la 83e minute d'une frappe du pied gauche, après avoir fait étalage de son habileté dans le dribble.

La star argentine a ainsi atteint son 26e but cette saison en Major League Soccer.

Messi avait auparavant offert le but égalisateur au Mexicain Germán Berterame, qui a marqué de la tête à la 69e minute pour revenir à hauteur, après que Daniel Gazdag eut donné l'avantage au New England à la 53e minute.

L'Inter Miami a retrouvé son allant après une première période conclue sur un match nul vierge, avant de se retrouver mené dans cette confrontation directe pour la deuxième place.

Cette victoire a permis à l'Inter Miami d'atteindre les 59 points et de dépasser le New England, dont le total est resté figé à 58 points.

L'Inter Miami a également mis fin à une série de deux matches sans victoire et s'est assuré une participation à la prochaine édition de la Ligue des champions de la CONCACAF, dernier des grands titres que Messi cherche à décrocher.

La deuxième place du classement de la Conférence Est restera en suspens jusqu'à la dernière journée de la saison régulière, prévue la semaine prochaine.

L'Inter Miami bouclera son parcours par un duel face à Charlotte, avec un point d'avance sur le New England, tandis que le Revolution affrontera l'Orlando City.