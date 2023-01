Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort des 16es de finale de Coupe de France?

Ce dimanche 9 janvier, les 32es de finale de la Coupe de France rendront leur dernier verdict. Mais où suivre le tirage au sort des 16es de finale?

Ce samedi, la Coupe de France s'est à nouveau révélée comme le cimetière des clubs de Ligue 1. Après Montpellier battu à Pau la veille, Clermont, Nice et Monaco ont mordu la poussière contre respectivement Strasbourg Königshoffen (R1), Le Puy-en-Velay (N1) et Rodez (L2). Ce dimanche, on connaîtra le nom des derniers qualifiés pour les 16es de finale. L'occasion de découvrir où et quand suivre le tirage au sort.

En apothéose d'une journée qui aura vu Lorient, Reims, Auxerre et Toulouse entrer en action, c'est le choc de L1 entre Lille et Troyes qui clôturera ces 32es de finale de Coupe de France. Le tirage au sort des 16es de finale aura lieu juste avant le match : à 20h sur la chaîne BeIn Sport 1.