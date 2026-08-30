Fede Valverde est devenu le prolongement de l'entraîneur José Mourinho sur le terrain, le joueur uruguayen s'imposant comme le relais sur lequel le technicien portugais s'appuie pour effectuer les ajustements tactiques lors des deux premières journées de championnat.

Selon le quotidien espagnol « As », c'est Valverde qui était le destinataire des consignes de Mourinho lorsque l'entraîneur souhaitait apporter des modifications tactiques à l'équipe durant les deux matches, puisque lors des deux rencontres il s'est rapproché du banc de touche pour recevoir les instructions de son entraîneur et les transmettre à ses coéquipiers.

Avec un positionnement plus reculé, le joueur uruguayen est devenu maître de tout, de la défense à l'attaque en passant par le leadership, et grâce à une passe décisive délivrée en deux matches, Valverde est devenu le pilier sur lequel peut se construire l'équilibre d'une équipe dotée d'une ligne d'attaque de rêve.

Mourinho a été très clair lors de la conférence de presse qui a précédé le deuxième match de championnat face à la Real Sociedad, déclarant : « Je ne veux pas que Fede joue sur l'aile ou au poste d'arrière, je le veux milieu de terrain ».

C'est effectivement ce qui s'est produit, puisque le joueur portant le numéro 8 du Real Madrid est devenu un pilier essentiel dans la construction du jeu depuis l'arrière et s'est aussi vu confier, en l'absence de Tchouaméni blessé, la mission d'assurer la sécurité défensive de l'équipe.

Avec sa présence au milieu de terrain aux côtés de Bernardo Silva, l'association entre les deux hommes apparaît comme une option capable d'apporter davantage de fluidité au jeu et de contenir les attaques adverses.

Le prolongement de Mourinho

Les deux premiers matches ont montré que les ordres de Mourinho et ses ajustements tactiques avaient un destinataire bien précis : lors des deux rencontres, après le but d'Asensio et le deuxième but de Mbappé, Mourinho a appelé Valverde pour recevoir ses instructions et les transmettre.

Pour un entraîneur qui intervient à ce point durant les matches, l'existence d'un tel rôle est essentielle. Le technicien portugais a choisi le capitaine pour accomplir cette mission, car il veut que son capitaine assume les responsabilités de leadership, ces mêmes responsabilités qui avaient été la cible des critiques des supporters l'an dernier.

Il semble que cette nouvelle mission, sur le terrain comme en dehors, ait laissé une empreinte importante sur le joueur, Valverde étant apparu lors des deux matches avec une personnalité de leader plus affirmée, doublée d'une concentration défensive à son poste en tant que point d'appui de l'équipe, tout en apportant l'énergie qui l'a toujours caractérisé.

Le technicien portugais a toujours été réputé pour sa capacité à tirer la meilleure version des milieux de terrain, et il dispose en le joueur uruguayen d'un joueur idéal pour son style de jeu.

Sa capacité à évoluer à tous les postes du milieu de terrain lui permet de former une association avec Bernardo et de tenir le rôle défensif principal, ou de jouer aux côtés de Tchouaméni ou Camavinga en bénéficiant d'une plus grande liberté pour effectuer des allers-retours.

Les chiffres lui rendent justice

Lors de ses deux premiers matches, Valverde a obtenu une note moyenne de 8 sur la plateforme Flashscore, et a affiché un taux de réussite de 93 % et 97 % à la passe durant les deux matches de championnat.

En outre, face à l'Espanyol, il a remporté quatre duels, réussi trois interventions défensives, et l'une de ses frappes de l'extérieur de la surface a heurté le poteau.

Face à la Real Sociedad, Valverde est apparu dans sa version la plus complète, après avoir délivré une passe décisive, offert deux passes clés, cadré une frappe, remporté trois duels et affiché un taux de réussite de 100 % dans les interventions défensives.

Valverde apporte un peu de tout, comme il en a l'habitude depuis son arrivée à Madrid, puisqu'il est l'un des joueurs préférés des supporters grâce à son dévouement à chaque match ; le joueur uruguayen incarne la passion dans tous ses détails.

Désormais, après le départ de Carvajal, Valverde a hérité du brassard de capitaine, et il doit prouver qu'il a appris des grands leaders avec qui il a partagé le vestiaire, et mener la nouvelle génération vers le succès. C'est une mission dont l'entraîneur s'est chargé dès son arrivée, car la présence de Valverde comme joueur important dans l'équipe a toujours rapproché le Real Madrid de la conquête des titres les plus prestigieux.

Mourinho a choisi Valverde pour être son prolongement sur le terrain : lors des deux premiers matches de championnat, le joueur uruguayen s'est rapproché du banc de touche après les buts du Real Madrid pour recevoir les instructions de l'entraîneur. Le technicien portugais cherche à renforcer le rôle de leader de son capitaine.



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