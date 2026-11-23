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Le Real Madrid cherche à renforcer la puissance physique de son milieu de terrain et s'est de nouveau tourné vers Felix Nmecha, la star du Borussia Dortmund.

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Selon le quotidien Sport, Felix Nmecha, 26 ans, possède de nombreuses qualités que l'entraîneur José Mourinho souhaite ajouter à son équipe : la puissance, une grande capacité physique à se déplacer sur tout le terrain, la récupération des ballons et une remarquable facilité à casser les lignes balle au pied.

D'après le site Fussball News, le Real Madrid a relancé son intérêt pour l'international allemand, en vue de passer à l'action l'été prochain.

Ce n'est pas la première fois que le nom de Nmecha apparaît dans les plans du club madrilène : Sky Sport avait affirmé en juin dernier que Mourinho s'intéressait tout particulièrement à lui et qu'il s'était renseigné sur sa situation.

Aujourd'hui, le nom de Nmecha revient sur la liste des cibles du Real Madrid, après un début de saison impressionnant. Le technicien portugais est convaincu qu'il pourrait être la pièce qui mènera son projet au succès.

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Du haut de son 1,90 m, Nmecha est l'un des milieux les plus puissants physiquement de la Bundesliga. Ses statistiques impressionnent : sa vitesse de pointe a atteint cette saison 35,21 km/h, un chiffre exceptionnel pour un joueur de son profil.

Mais réduire ses qualités à sa puissance physique serait une erreur. Passé par les équipes de jeunes de Manchester City, l'Allemand s'est imposé parmi l'élite avec Wolfsburg avant de rejoindre Dortmund. Il allie une foulée ample et puissante à des qualités techniques qui l'aident à progresser balle au pied, à éliminer ses adversaires et à atteindre la surface adverse.

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Nmecha n'est pas un meneur de jeu à la manière de Toni Kroos ; son style se rapproche davantage de celui de Leon Goretzka. C'est un milieu box-to-box, capable de couvrir de larges espaces et de transformer une récupération défensive en offensive pour son équipe. Il peut évoluer en milieu offensif ou au sein d'un double pivot, mais il doit encore gagner en régularité et améliorer son placement défensif.

Nmecha a également franchi un cap sur le plan de la finition, avec 5 buts en 10 matchs de Bundesliga, après avoir inscrit le but de la victoire de Dortmund face au Borussia Mönchengladbach.

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Une statistique particulièrement remarquable pour un joueur qui accomplit une grande partie de ses tâches loin de la surface adverse.

La progression de Nmecha n'est pas passée inaperçue auprès des grands clubs européens. Manchester United et Liverpool suivent également ses performances, alors que Dortmund n'a aucunement l'intention de faciliter son départ.

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Un transfert à 80 millions d'euros

Le club allemand considère Nmecha comme un élément essentiel de son projet et, selon les informations publiées, son départ pourrait coûter environ 80 millions d'euros. Certaines sources évoquent même une exigence financière de 100 millions d'euros si un club tentait de le recruter lors du mercato hivernal.

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Pour Mourinho, Nmecha représente une option qui apporterait à l'entrejeu puissance physique, mobilité et capacité à couvrir les espaces, à un moment où l'équipe cherche de nouvelles solutions et ressources à ce poste. Son arrivée permettrait d'ajouter un joueur au profil différent, particulièrement utile dans les matchs les plus intenses et les plus disputés.

Le Real Madrid connaît désormais le prix à payer pour s'attacher les services du joueur et sait qu'il ne sera pas seul dans la course. Le Borussia Dortmund a les cartes en main, mais Nmecha est revenu dans le viseur du club madrilène. Mourinho veut de la puissance physique, et l'Allemand n'en manque pas.