Sur ordre de la FIFA : modification du règlement sur la résiliation des contrats après l'affaire Álvarez

À compter du début du mois de janvier prochain, la Fédération internationale de football association apportera une modification à l'article 17, qui régit les clauses de résiliation des contrats et de rupture des relations contractuelles.

Lorsque cette modification entrera en vigueur, les compétitions devront adapter leurs contrats selon un modèle dans lequel le montant d'une rupture unilatérale de la relation entre le joueur et le club est raisonnablement proportionné aux circonstances de l'opération. L'objectif est qu'aucune des deux parties ne puisse utiliser un montant exagéré comme moyen de bloquer effectivement le départ d'un joueur.

Le journal Sport a indiqué que ce changement intervient après l'échec de plusieurs transferts en raison de la valeur élevée des clauses de résiliation, ou du refus de certains clubs de négocier le départ d'un joueur ayant annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre avec le club, comme cela s'est produit cet été entre Julián Álvarez et l'Atlético de Madrid.

L'objectif principal de cette nouvelle réglementation est de tenter de réduire les litiges entre les clubs et les joueurs dans les cas de résiliation de contrats, ce qui s'était produit dans l'affaire connue sous le nom d'affaire Lassana Diarra.

Les représentants des joueurs ont exprimé leur soutien à ce changement opéré par la Fédération internationale de football association.

Jusqu'à présent, l'indemnisation financière à verser était évaluée au cas par cas, sans méthodologie déterminée ni critères clairs concernant le montant exact, ce qui aboutissait à des résultats très variables.

C'est pourquoi la Fédération internationale a décidé de modifier l'article afin de le rendre plus transparent, objectif et prévisible. Les deux parties pourront convenir contractuellement du montant de l'indemnisation, garantissant ainsi une réparation intégrale du préjudice.

La nouvelle réglementation prévoit deux cas de figure : les contrats comportant une clause de résiliation et ceux qui n'en comportent pas. Pour les contrats contenant une clause de résiliation, l'indemnisation correspondra au montant convenu, sauf si ce montant est manifestement exagéré et injuste.

Le cas des contrats ne comportant pas de clause de résiliation est plus complexe, le montant étant calculé selon les critères suivants : la valeur restante du contrat, les salaires dus, la valeur des services du joueur, la perte liée à un éventuel transfert, les coûts de son remplacement et tout autre préjudice avéré. Néanmoins, dans les deux cas, le joueur et le club ont droit à une indemnisation équivalente à la valeur restante du contrat rompu.

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