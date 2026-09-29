L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur de l'équipe première d'Al-Hilal, a décidé de faire appel à l'équipe des moins de 21 ans afin de préparer le Clásico tant attendu face à Al-Ittihad, en Roshn Saudi League.

Al-Hilal reçoit Al-Ittihad le 10 octobre prochain, au stade Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, dans le choc de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » indique qu'Al-Hilal a entamé la préparation du match ce mardi, après avoir bénéficié d'un long congé de neuf jours pleins durant l'actuelle trêve internationale.

Al-Hilal reprendra les entraînements avec la présence de plusieurs joueurs de l'équipe des moins de 21 ans, qui participe à la Joy League Élite, afin de compenser les nombreuses absences dont souffre actuellement l'équipe première.

Manquent ainsi au « Zaïm » Mohammed Al-Owais, Hassan Tambakti, Moteb Al-Harbi, Mohammed Mazri, Nasser Al-Dawsari, Mohammed Kanno et Sultan Mandash, appelés avec la sélection saoudienne pour la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 ».

À cela s'ajoutent les absences du Marocain Yassine Bounou, du Sénégalais Kalidou Koulibaly, du Français Simon Boabré, du Néerlandais Crysencio Summerville, du Portugais Rúben Neves et du Serbe Sergej Milinković-Savić, présents avec leurs sélections nationales durant l'actuelle trêve internationale.

Al-Hilal aborde le Clásico face à Al-Ittihad dans le but de décrocher une nouvelle victoire qui lui permettrait de conserver sa place de leader, puisqu'il occupe la tête du classement avec 18 points, un seul point d'avance sur le « Doyen », qui pointe à la deuxième place.

À noter que l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Hilal occupe la quatrième place de la Joy League Élite avec 10 points, récoltés grâce à 3 victoires, un nul et une défaite, à 3 points d'Al-Ittihad, leader de la compétition.