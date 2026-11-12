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Les supporters du club saoudien d'Al-Hilal devront attendre 20 jours sans voir leur équipe disputer la moindre rencontre, en raison de la décision de l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'équipe première.

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Al-Hilal a disputé son dernier match le 3 novembre en cours, lorsqu'il s'est imposé 2-0 face à Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Al-Hilal devait affronter Al-Ettifaq le week-end dernier, mais la Ligue Roshn a reporté intégralement la treizième journée, avant la trêve internationale actuelle, à la suite du report de la Coupe d'Asie des nations 2027.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Inzaghi a refusé l'idée de disputer le moindre match amical durant la trêve internationale actuelle, préférant se contenter de quelques exercices lors des entraînements quotidiens qui débuteront samedi prochain au centre sportif Al-Majdiah, dans la capitale saoudienne Riyad.

La décision de l'entraîneur italien intervient dans un contexte de manque d'effectif que connaît l'équipe à l'heure actuelle, en raison des nombreuses absences dans ses rangs, que ce soit du fait des convocations en sélections nationales ou des blessures.

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Huit joueurs du « Leader » ont rejoint la sélection saoudienne lors de son stage actuel dans la capitale qatarienne Doha : Mohammed Al-Owais, Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Moteb Al-Harbi, Ali Lajami, Mohammed Kanno, Nasser Al-Dawsari et Sultan Mandash.

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Le gardien Yassine Bounou a également rejoint la sélection du Maroc, le défenseur Kalidou Koulibaly celle du Sénégal, Yusuf Akçiçek la sélection des juniors de la Turquie, le milieu de terrain Sergej Milinković-Savić la sélection de la Serbie, Rúben Neves celle du Portugal et l'ailier Crysencio Summerville les Pays-Bas.

En outre, trois joueurs d'Al-Hilal sont absents pour cause de blessure, au premier rang desquels le capitaine Salem Al-Dawsari et l'ailier brésilien Gabriel Martinelli, ainsi que le milieu de terrain français Simon Bouabré.

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En raison de ce manque important, Inzaghi a décidé de s'appuyer sur les joueurs de l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Hilal, qui participe à la Joy League Élite, afin de compenser les absences dont souffre l'équipe première pendant la trêve internationale.

L'équipe des moins de 21 ans d'Al-Hilal affiche des performances moyennes lors de la saison actuelle de la Joy League Élite, occupant la sixième place au classement avec 17 points, récoltés grâce à 5 victoires, deux nuls et une seule défaite.

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C'est désormais la deuxième fois que l'entraîneur italien décide de faire appel aux joueurs de l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Hilal durant la saison actuelle, après l'avoir également fait lors de la précédente trêve internationale.

À noter que la décision de l'entraîneur italien laissera Al-Hilal sans aucun match pendant 20 jours, son prochain match étant prévu face à Navbahor d'Ouzbékistan, le 23 novembre en cours, sur le terrain de ce dernier, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

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Al-Hilal occupe la deuxième place du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Élite avec 9 points, récoltés grâce à 3 victoires et une seule défaite, à 3 points d'Al-Ain des Émirats arabes unis, leader du classement.

Al-Hilal se rendra ensuite chez Al-Ettifaq, sur le terrain de ce dernier à Dammam, le 28 novembre en cours, lors de la treizième journée de la Ligue Roshn saoudienne.

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Le « Leader » trône actuellement au sommet de la Ligue Roshn saoudienne avec 30 points, récoltés grâce à 10 victoires et une défaite, avec deux points d'avance sur Al-Qadsiah et Al-Nassr, respectivement deuxième et troisième du classement.