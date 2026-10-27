Milan surveille la situation de Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, alors que Rúben Amorim souhaite retrouver son ancien joueur.

Selon le réseau italien « Calciomercato », la relation entre le milieu de terrain portugais et la direction du club s'est détériorée, et il pourrait chercher à partir lors du mercato hivernal de janvier prochain.

Fernandes a pris place sur le banc des remplaçants lors de la défaite de Manchester United face à Bournemouth à Old Trafford, en début de semaine.

Cela est intervenu après que le joueur a critiqué publiquement le club à la suite de la défaite 4-1 face à Côme en Ligue des champions, soulignant que Manchester United se concentre excessivement sur sa gloire passée au lieu de se tourner vers l'avenir.

L'entraîneur Michael Carrick, lui-même soumis à une pression croissante, a publiquement exprimé son désaccord avec les propos du joueur.

Le contrat de Fernandes avec Manchester United court jusqu'en juin 2027, mais les négociations relatives à sa prolongation ont abouti à une impasse.

Le club dispose de l'option de prolonger le contrat d'une année supplémentaire, une possibilité à laquelle il pourrait recourir pour éviter un départ libre du joueur et s'assurer une compensation financière en cas de vente.

Le contrat du joueur comprend également une clause libératoire d'une valeur d'environ 65 millions d'euros pour les clubs étrangers, le joueur de 32 ans ayant refusé des offres financières alléchantes venues d'Arabie saoudite lors du dernier mercato estival.

Le principal obstacle pour Milan réside dans le salaire de Fernandes, qui s'élève à 10,2 millions d'euros nets par an, un montant qui dépasse largement les capacités financières du club italien. Le joueur et le club devront donc faire des concessions pour que l'opération devienne envisageable.

Amorim connaît bien les qualités de Fernandes, après avoir travaillé avec lui durant son passage à Old Trafford.

L'entraîneur estime que l'ancien milieu de terrain de l'Udinese et de la Sampdoria est capable de briller à l'un des deux postes de meneur de jeu offensif derrière l'attaquant, dans son schéma tactique qui repose sur le 3-4-2-1.