Sur les traces du Zamalek et de l’Al-Ahly, José Mourinho se rapproche d’un exploit historique, mais au goût d’amertume

José Mourinho poursuit sans faiblir son parcours avec le Benfica portugais vers une saison qui pourrait entrer dans l’histoire, l’équipe n’ayant encore essuyé aucune défaite en championnat portugais. Cependant, cet exploit n’a pas dissipé le profond mécontentement qui règne dans les couloirs du club et parmi ses supporters.

Selon le site Al-Sharq, les Aigles restent invaincus à six journées de la fin, mais pointent à la troisième place, à sept longueurs du leader, Porto, ce qui complique sérieusement leurs espoirs de titre.

Les hommes de Mourinho comptent 19 victoires et 9 nuls en 28 journées, tandis que Porto, avec un seul revers, totalise 23 succès et 4 matches nuls, et se rapproche donc du sacre.

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La multiplication des matchs nuls est pointée comme principale cause du recul de Benfica dans la course au titre : beaucoup estiment que l’équipe manque de détermination dans les grands rendez-vous et peine à l’emporter.

Les éliminations en Ligue des champions contre le Real Madrid, en Coupe du Portugal face à Porto et en Coupe de la Ligue face à Braga réduisent désormais le championnat à la dernière chance de sauver une saison qui pourrait bien se terminer sans aucun titre.

Une nouvelle saison sans titre menace désormais Mourinho.

Mourinho pourrait ainsi connaître sa quatrième saison consécutive sans trophée depuis son succès avec la Roma en Ligue Europa Conférence 2021-2022.

Invaincu, le club encarnado pourrait toutefois connaître une situation rare : conclure l’exercice sans revers mais aussi sans trophée.

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Ce scénario s’est déjà produit en 1977-1978 : les Aigles avaient terminé à égalité de points avec Porto (51 unités), mais la différence de buts avait offert le titre au rival.

Des situations analogues se sont déjà produites dans l’histoire du football, notamment avec le Zamalek égyptien en 1980-1981, l’Al-Ahli saoudien en 2014-2015, le Galatasaray turc en 1985-1986 et le Perugia italien en 1978-1979, toutes invaincues au terme de leur championnat respectif et pourtant privées du titre.