La Saudi Pro League a désormais rendez-vous avec l'histoire, après s'être rapprochée de suivre les traces des grands championnats européens.

Les chaînes « Thmanyah », qui diffusent le championnat saoudien, ont annoncé que les matches de la compétition seraient diffusés en technologie ultra haute définition « 4K » à partir de la onzième journée, qui débute demain, jeudi.

« Thmanyah » a précisé que cette fonctionnalité serait disponible pour la première fois dans l'histoire du football saoudien, et qu'elle serait accessible exclusivement aux clients abonnés à l'application de la chaîne.

En revanche, la chaîne continuera de diffuser gratuitement les matches de la Saudi Pro League, par satellite et en numérique, pour les non-abonnés à l'application, mais ce sera en qualité standard « SD ».

Les chaînes saoudiennes ont par ailleurs dévoilé certains avantages réservés aux abonnés à l'application, tels que le replay pendant la diffusion en direct, le basculement entre les commentateurs et le son du stade, ainsi que la navigation entre les événements du match.

Il convient de rappeler que la technologie de diffusion ultra haute définition « 4K » est utilisée pour la retransmission de certains matches de football mondiaux, à l'image de la Premier League anglaise, ainsi que de certaines grandes affiches de la Liga espagnole, du championnat allemand et de la Ligue des champions.