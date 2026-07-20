Sur les traces de Zidane et de Beckenbauer… Rodri rejoint les légendes après son sacre en Coupe du monde

Rodri, le capitaine de l’équipe d’Espagne, a réalisé un exploit historique en guidant « La Roja » vers un deuxième sacre mondial.

Rodri a contribué à la victoire étriquée 1-0 sur l'Argentine dimanche dernier, se distinguant comme l'un des hommes clés de la finale et remportant le titre de meilleur joueur de l'édition.

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Selon le site spécialisé Opta, Rodri devient le quatrième footballeur de l’histoire à avoir conquis la Coupe du monde, la Ligue des champions, l’Euro et le Ballon d’or.

Selon l’analyste, « Rodri rejoint désormais trois légendes du football : le Français Zinédine Zidane et les Allemands Franz Beckenbauer et Gerd Müller ».

Tout au long du tournoi, il a dicté le tempo avec autorité, portant son total à 1 394 passes, record absolu depuis 1966.