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Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty
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Sur les traces de Zidane et de Beckenbauer… Rodri rejoint les légendes après son sacre en Coupe du monde

Rodri
Z. Zidane
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
Espagne
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Argentine
É.-U.

Le maestro espagnol entre dans l'histoire

Rodri, le capitaine de l’équipe d’Espagne, a réalisé un exploit historique en guidant « La Roja » vers un deuxième sacre mondial.

Rodri a contribué à la victoire étriquée 1-0 sur l'Argentine dimanche dernier, se distinguant comme l'un des hommes clés de la finale et remportant le titre de meilleur joueur de l'édition.

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Selon le site spécialisé Opta, Rodri devient le quatrième footballeur de l’histoire à avoir conquis la Coupe du monde, la Ligue des champions, l’Euro et le Ballon d’or.

Selon l’analyste, « Rodri rejoint désormais trois légendes du football : le Français Zinédine Zidane et les Allemands Franz Beckenbauer et Gerd Müller ».

Tout au long du tournoi, il a dicté le tempo avec autorité, portant son total à 1 394 passes, record absolu depuis 1966.

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