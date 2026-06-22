Selon la presse allemande, l’avenir de Bilal El Khannous, pièce maîtresse du Maroc et du VfB Stuttgart, pourrait connaître un tournant.

Selon le quotidien Bild, « le milieu de terrain marocain de Stuttgart, Bilal El Khannous (22 ans), a relancé les spéculations sur son avenir en changeant d’agent. Une décision que les observateurs interprètent comme un prélude à un départ, même si le club bavarois souhaite le conserver ».

Selon Bild, le milieu de terrain a confié ses intérêts à « HCM Sports Management », l’agence qui représente déjà des cadors comme le Néerlandais Frenkie de Jong (Barcelone), le Suédois Viktor Gyokeres (Arsenal) et son compatriote Ismail Saibari, attendu au Bayern Munich.

Selon des sources proches du dossier, le nouvel agent aurait déjà entamé des démarches pour évaluer les options disponibles, même si aucune offre concrète n’a encore été déposée.

Cette démarche intervient alors que le milieu de terrain brille avec les Lions de l’Atlas durant le Mondial en cours : il a été l’un des meilleurs contre le Brésil (1-1) et l’Écosse (1-0), performances susceptibles d’attiser l’appétit des grands clubs s’il maintient ce niveau.

Bild rappelle toutefois que le club allemand, qui a transformé le prêt en transfert définitif auprès de Leicester City fin mai (18 millions d’euros plus 3 millions de frais de prêt), ne souhaite pas se séparer de son milieu de terrain et compte sur lui pour la saison prochaine. Son prix d’achat est jugé comme une bonne affaire au vu de son niveau actuel, d’autant plus que son contrat, valable jusqu’en 2030, ne comporte pas de clause libératoire, ce qui confère à Stuttgart une position de force en cas de négociations.

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