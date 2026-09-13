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imago-sport-1081064016.jpgAbdullah Ahmed

Traduit par

Sur les traces de Ronaldo : Al-Hilal publie un communiqué au vitriol pour répondre aux chants sur Jota

R. Neves
D. Jota
C. Ronaldo
Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Champions League Elite
Portugal
Arabie saoudite
Qatar

L'incident regrettable enflamme le championnat saoudien

Le club d'Al-Hilal a publié un communiqué cinglant, après les chants lancés par certains supporters d'Al-Taawoun, lors du match entre les deux équipes en Saudi Pro League.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Taawoun sur le score de 6-0, lors de la rencontre qui les a opposés hier samedi, sur la pelouse de ce dernier à Buraydah, dans le cadre de la septième journée de la Saudi Pro League.

Le match a été le théâtre d'un comportement regrettable, après que certains supporters d'Al-Taawoun ont scandé le nom du défunt Diogo Jota, ancien joueur de Liverpool, décédé des suites d'un accident tragique l'année dernière, dans une tentative de provoquer son ami portugais Rúben Neves, joueur d'Al-Hilal.

Le club d'Al-Hilal a publié un communiqué sur son site officiel, pour commenter cet incident, dans lequel il a déclaré : « La société du club d'Al-Hilal a suivi ce qui a émané d'une partie des supporters du club "Al-Taawoun" lors de la confrontation entre les deux équipes, à savoir des chants collectifs offensants et inacceptables à l'encontre du joueur de la première équipe de football d'Al-Hilal, le Portugais Rúben Neves, un comportement contraire aux valeurs et à l'éthique sportives, qui dépasse les limites de la compétition et de l'encouragement sur les terrains de sport. »

Et d'ajouter : « La société a affirmé son rejet total de tels débordements, en particulier ceux qui touchent les joueurs ou leurs familles ou qui visent à leur porter atteinte sur le plan personnel, insistant sur l'importance d'offrir un environnement sportif qui préserve le respect et la dignité de tous les éléments du jeu, soulignant que la compétition sportive, aussi intense soit-elle, ne peut être un prétexte pour porter atteinte aux circonstances humaines et personnelles des joueurs, ni pour exploiter les sentiments de deuil comme moyen de provocation et d'offense. »

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Et de poursuivre : « La société du club d'Al-Hilal a entamé les procédures réglementaires, en déposant une plainte auprès de la Fédération saoudienne de football concernant ce qui s'est produit, de manière à préserver les droits du club et de ses joueurs, et à garantir que de tels débordements soient traités conformément aux règlements et aux dispositions. »

Et de conclure : « La société du club d'Al-Hilal a exprimé sa confiance envers la Fédération saoudienne de football et les mesures qu'elle prendra pour assurer la protection de la compétition sportive contre les pratiques offensantes, et pour renforcer les valeurs de respect et l'esprit sportif sur les terrains saoudiens, en particulier à la lumière de la large diffusion internationale de ce précédent, et des répercussions négatives que de telles pratiques pourraient engendrer, incompatibles avec le développement et la présence croissante du projet sportif saoudien sur la scène mondiale. »

Cet incident avait suscité une vive colère dans le milieu sportif saoudien, au point que le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a réclamé l'interdiction définitive de stade pour ces supporters.

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