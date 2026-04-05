Sur les traces de l'Égypte... La jeune équipe algérienne se qualifie pour la Coupe d'Afrique des nations

La sélection algérienne des moins de 17 ans a décroché son billet pour la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans, après avoir battu l'Égypte (1-0) dimanche soir au stade des Martyrs de Benina, à Benghazi, en Libye, dans le cadre du championnat de l'Union nord-africaine.

Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 47e minute par Abdelrahman Zawi, offrant aux « Verts » une précieuse victoire qui confirme leur place parmi l’élite des équipes africaines pour le tournoi prévu au Maroc du 25 avril et le 15 mai prochains, avec la participation de 16 équipes.

Grâce à cette victoire, l’équipe algérienne porte son total à 7 points, se classant deuxième derrière l’équipe marocaine en tête, suivie de l’équipe égyptienne avec 6 points, toutes trois se qualifiant pour la compétition.

Le tournoi, organisé par la Libye du 24 mars au 5 avril, a réuni cinq équipes : la Libye (pays hôte), l'Algérie, le Maroc, l'Égypte et la Tunisie, dans un mini-tournoi destiné à déterminer les qualifiés pour la phase finale du championnat continental.