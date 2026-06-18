Sur les traces de Kieseh… La « guillotine » du championnat saoudien s’abat sur les stars d’Al-Nassr et d’Al-Ittihad

Le mercato saoudien continue de frapper fort : les stars d’Al-Nassr et d’Al-Ittihad pourraient suivre le même chemin que l’Ivoirien Franck Kessié, milieu d’Al-Ahly, lors du prochain mercato estival.

Selon la presse, Al-Ahli a finalement décidé de ne pas prolonger le contrat de Kessié, qui expire en fin de mois, malgré l’accord préalable de la commission de recrutement.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le Croate Marcelo Brozović (Al-Nassr) et le Brésilien Fabinho (Al-Ittihad), dont les contrats arrivent aussi à échéance fin juin, se trouvent dans une situation similaire.

Selon le quotidien, les deux clubs n’ont même pas sollicité la commission de recrutement pour prolonger les contrats des deux joueurs, signe clair d’un départ programmé à l’issue de la saison.

Al-Nassr a déjà coché un autre élément étranger pour pallier le départ de Brozović, mais pourrait changer d’avis et prolonger le Croate en cas d’échec de ce dossier.

De son côté, Al-Ittihad a déjà acté le départ de Fabinho, même si le club, tout comme Al-Nassr, peut encore solliciter une prolongation en cas de rebondissement durant le mercato estival.

Enfin, des sources concordent sur l’existence de restrictions imposées par la Commission de recrutement de la Ligue saoudienne, aussi bien pour les nouvelles recrues que pour les prolongations de contrat.