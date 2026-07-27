Comme dans tous les grands clubs d’Europe, la plupart des stars de la Juventus Turin sont encore en vacances prolongées après la Coupe du monde. L’entraîneur Luciano Spalletti teste donc plusieurs talents durant la préparation. Et l’un d’eux attire particulièrement l’attention : Adin Licina.

Lors du premier match amical contre le FC Bâle (0-0), il y a neuf jours, l’Allemand de 19 ans a fêté ses débuts avec les professionnels de la Juve en entrant en jeu. Selon le réputé Tuttosport turinois, il a laissé une « excellente impression ». Samedi, contre le Standard de Liège (1-0), il était même titulaire sur l’aile droite. Sous le titre « Licina récolte des applaudissements », le Tuttosport a écrit dans son évaluation individuelle : « Le meilleur joueur de la première période. Il se distingue particulièrement par ses idées et son initiative personnelle, et récolte même les louanges de Spalletti. » La Gazzetta dello Sport l’a qualifié de « joueur le plus en vue ».

Selon certaines informations, Licina devrait désormais également participer avec les professionnels de la Juve à la prochaine tournée de préparation à Hong Kong et en Australie. Le polyvalent offensif continue ainsi de marcher sur les traces de Kenan Yildiz.

Adin Licina : le FC Bayern possède un pourcentage sur une future revente

Yildiz a quitté en 2022 le centre de formation du FC Bayern pour rejoindre la Juve librement, avant de gravir les échelons via les U19 et les U23 jusqu’à l’équipe première, où il est depuis longtemps un titulaire indiscutable. Licina est lui aussi issu du campus munichois, mais, tout comme Yildiz à l’époque, il ne voyait finalement aucune chance réaliste de percer chez les professionnels.

La saison passée, il a joué la première moitié de saison avec la réserve en Regionalliga Bayern. En hiver, il a rejoint la Juventus librement, six mois avant la fin de son contrat. Licina est conseillé par la même agence que Yildiz. À la Juve, il a signé un contrat jusqu’en 2029. Selon certaines informations, le FC Bayern s’est assuré un pourcentage de 30 % sur une future revente ainsi qu’un matching right, dans le cas où un autre club viendrait plus tard à formuler une offre pour lui. Lors de la phase retour, Licina a joué avec les U23 en Serie C, la troisième division, où il a signé deux contributions décisives en onze apparitions.

Comme Yildiz (Ratisbonne), Licina (Landshut) est originaire de Basse-Bavière. Alors que Yildiz joue pour la sélection nationale turque, Licina (origines bosniennes et monténégrines) évolue au niveau fédéral pour la DFB. Cet été, il a disputé l’Euro U19 avec l’Allemagne. L’équipe du DFB n’a échoué qu’en finale face à l’Espagne. Licina n’était toutefois titulaire que lors du troisième match de groupe, sans enjeu sur le plan sportif. Il a ensuite volontairement renoncé à ses vacances afin de se mettre en valeur aux yeux de Spalletti durant la préparation avec les professionnels, et jusqu’ici, le plan fonctionne.