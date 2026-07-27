Comme dans tous les grands clubs d’Europe, la plupart des stars de la Juventus Turin sont encore en vacances prolongées après la Coupe du monde. L’entraîneur Luciano Spalletti teste donc plusieurs talents durant la préparation. Et l’un d’eux attire particulièrement l’attention : Adin Licina.

Lors du premier match amical contre le FC Bâle (0-0) il y a neuf jours, l’Allemand de 19 ans a fêté ses débuts avec les professionnels de la Juve en entrant en jeu. Selon le réputé Tuttosport de Turin, il a laissé une « excellente impression ». Samedi, contre le Standard de Liège (1-0), il était même titulaire sur l’aile droite. Sous le titre « Licina récolte des applaudissements », Tuttosport a écrit dans son évaluation individuelle : « Le meilleur joueur de la première période. Avec ses idées et son initiative personnelle, il se fait particulièrement remarquer et récolte même les louanges de Spalletti. » La Gazzetta dello Sport l’a qualifié de « joueur le plus en vue ».

Selon les informations en circulation, Licina devrait désormais également participer avec les professionnels de la Juve à la prochaine tournée de préparation à Hong Kong et en Australie. Le polyvalent offensif continue ainsi de marcher sur les traces de Kenan Yildiz.

Adin Licina : le FC Bayern possède un pourcentage à la revente

Yildiz a rejoint la Juve en 2022, librement, en provenance du centre de formation du FC Bayern, avant de se frayer un chemin via les U19 et les U23 jusqu’à l’équipe première, où il est depuis longtemps un titulaire indiscutable. Licina est lui aussi issu du campus munichois, mais, tout comme Yildiz en son temps, il ne voyait finalement aucune chance réaliste de percer chez les professionnels.

La saison passée, il a joué la première partie de saison avec la réserve en Regionalliga Bayern. En hiver, il a rejoint la Juventus gratuitement, six mois avant la fin de son contrat. Licina est conseillé par la même agence que Yildiz. À la Juve, il a signé un contrat jusqu’en 2029. Le FC Bayern s’est, selon les informations en circulation, assuré un pourcentage à la revente de 30 %, ainsi qu’un matching right si un autre club venait à formuler une offre pour lui à un moment ultérieur. Lors de la phase retour, Licina a joué avec les U23 en Serie C, le troisième échelon, où il a signé deux points de statistiques offensives en onze apparitions.

Comme Yildiz (Ratisbonne), Licina (Landshut) est originaire de Basse-Bavière. Alors que Yildiz évolue avec l’équipe nationale turque, Licina (origines bosniennes et monténégrines) est actif pour la DFB au niveau des sélections. Cet été, il a participé à l’Euro U19 avec l’Allemagne. L’équipe du DFB n’a été battue qu’en finale par l’Espagne. Licina n’était toutefois titulaire que lors du troisième match de groupe, sans enjeu sur le plan sportif. Il a ensuite volontairement renoncé à des vacances afin de pouvoir se mettre en avant dans la préparation de l’équipe première aux yeux de Spalletti, et jusqu’ici, le plan fonctionne.