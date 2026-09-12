Sur les traces de Hamdallah : la malédiction d'Al-Hilal frappe le meilleur buteur de la Roshn Saudi League

La malédiction d'Al-Hilal a frappé le meilleur buteur de la Jawwy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans), avant la confrontation face à Al-Taawoun en Roshn League.

Al-Hilal se rend chez Al-Taawoun, ce samedi, sur la pelouse de ce dernier à Buraydah, pour la septième journée de la Roshn League saoudienne.

Al-Taawoun aborde cette rencontre dans des conditions difficiles, puisqu'il n'a signé aucune victoire lors de la saison en cours de la Roshn League saoudienne, se contentant de 3 nuls et de 3 défaites, ce qui bloque son total à 3 points, le plaçant à la quatorzième place du classement.

Ces conditions se sont encore compliquées après la confirmation de l'absence de l'attaquant marocain Abderrazak Hamdallah, en raison de la blessure qu'il a subie lors de la confrontation face à Al-Fateh, samedi dernier, pour la cinquième journée de la Roshn League.

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Il était prévu que Bassam Al-Ureini soit aligné comme attaquant d'Al-Taawoun, en l'absence de Hamdallah, mais il s'est lui aussi blessé, ce qui le prive du club pour une durée pouvant atteindre environ un mois et demi.

Al-Taawoun a déclaré, dans un communiqué publié sur son compte officiel sur le site « X » : « Les examens réalisés sur le joueur Bassam Al-Ureini ont confirmé qu'il souffre d'une blessure au ligament latéral interne du genou droit. »

Al-Taawoun a précisé que son jeune attaquant « a besoin d'un programme de soins et de rééducation s'étalant sur les 4 à 6 prochaines semaines ».

Il est à rappeler que Bassam Al-Ureini avait été le meilleur buteur de la première édition de la Jawwy Elite League, la saison dernière, après avoir inscrit 20 buts, ce qui a poussé l'entraîneur serbe Zarko Lazetic à le promouvoir en équipe première.

Depuis le début de la saison en cours, le joueur de 22 ans a disputé 6 matches avec Al-Taawoun, à chaque fois en tant que remplaçant, mais il n'a réussi à marquer ni à délivrer aucune passe décisive.