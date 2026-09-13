Sur les traces de Firmino : Al-Sadd sauve Brozovic de la traîtrise du championnat saoudien

Le club qatari d'Al-Sadd a sauvé le milieu de terrain croate Marcelo Brozovic de la traîtrise de la Saudi Pro League, après son départ du club d'Al-Nassr.

Le club d'Al-Sadd a annoncé ce dimanche avoir engagé Brozovic pour une saison, jusqu'en 2027, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son contrat avec Al-Nassr à l'issue de la saison dernière.

Le club d'Al-Nassr avait décidé de ne pas renouveler le contrat de Brozovic, qui quitte donc l'équipe après y avoir passé 3 ans, durant lesquels il a remporté le titre de la Saudi Pro League la saison dernière, en plus de la Coupe arabe des clubs 2023.

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Certains rapports avaient révélé le désir d'Al-Ahli d'engager le milieu de terrain croate, mais les négociations n'ont pas suivi le cours espéré, si bien qu'il a finalement atterri dans la Qatar Stars League.

Le joueur de 33 ans rejoindra le Brésilien Roberto Firmino, qui avait rejoint Al-Sadd l'été dernier, après qu'Al-Ahli eut également décidé de se passer de ses services.

Il convient de noter que Brozovic pourrait affronter à nouveau Al-Nassr, en Ligue des champions d'Asie de l'élite, où les deux équipes se retrouveront le 24 novembre prochain, lors de la cinquième journée de la phase de ligue.