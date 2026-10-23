Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a renoué avec les sensations du but après avoir inscrit une réalisation controversée lors du match face à Al-Faisaly en Roshn Saudi League.

Al-Nassr s'est déplacé chez Al-Faisaly, ce vendredi, sur la pelouse du stade de la cité sportive d'Al-Majma'ah, pour le compte de la onzième journée de la Roshn League.

À la 49e minute de jeu, Ronaldo a inscrit le deuxième but d'Al-Nassr, en reprenant de la tête un centre expédié par son compatriote João Félix sur un coup franc, logeant le ballon au fond des filets.

Dans un premier temps, l'arbitre a eu recours à l'assistance vidéo pour s'assurer de la validité du but, au milieu des protestations des joueurs d'Al-Nassr. Il a finalement validé la réalisation, après avoir confirmé que Ronaldo n'était pas en position de hors-jeu.

La polémique ne s'est pas arrêtée là, puisque certains internautes des réseaux sociaux ont estimé que le but avait été marqué contre son camp par un défenseur d'Al-Faisaly, et non par la star portugaise.

Cependant, le site officiel de la Ligue de la Roshn Saudi League a bel et bien crédité Ronaldo de ce but, mettant un terme à cette controverse.

Selon le réseau de statistiques « Opta », Al-Faisaly est devenu la 25e équipe à encaisser un but du « missile de Madère » dans l'histoire de ses participations en Roshn League, Ronaldo dépassant ainsi Nasser Al-Shamrani, légende d'Al-Hilal, qui a marqué contre 24 équipes.

Ronaldo s'est rapproché du record détenu par Salem Al-Dawsari et le Syrien Omar Al-Soma, qui ont tous deux marqué contre 27 équipes, ainsi que par le Marocain Abderrazak Hamdallah, qui a marqué contre 26 équipes.

Rappelons qu'il s'agit du 982e but de la carrière de Ronaldo, le laissant à seulement 18 réalisations du statut de premier joueur à atteindre la barre des 1 000 buts dans l'histoire du football.