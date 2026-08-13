Musaab Al-Juwayr a inscrit son nom dans l'histoire de la Roshn Saudi League, après avoir été titularisé avec Al-Qadisiyah face à Al-Shabab, dans le cadre de la première journée de la compétition.

L'entraîneur irlandais Brendan Rodgers a décidé d'aligner le magicien du milieu de terrain dans le onze de départ, lui permettant ainsi de marquer un record historique qui l'inscrit dans une liste dorée de la Roshn League.

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Selon le réseau de statistiques footballistiques « Opta », Musaab Al-Juwayr a disputé son 100e match en Roshn Saudi League, sous les maillots d'Al-Hilal, d'Al-Shabab et d'Al-Qadisiyah.

Le réseau a précisé qu'Al-Juwayr est devenu le deuxième plus jeune joueur à atteindre les 100 matchs en Roshn League, à l'âge de 23 ans et 54 jours, se plaçant derrière Fahad Al-Muwallad, légende d'Al-Ittihad, qui l'avait fait à l'âge de 22 ans et 67 jours.

Il est à noter qu'Al-Juwayr est l'une des figures les plus marquantes du football saoudien au milieu de terrain, lui qui a débuté sa carrière dans le secteur des jeunes du club d'Al-Hilal avant d'être promu en équipe première, puis prêté à Al-Shabab avant d'être vendu à Al-Qadisiyah au début de la saison dernière.