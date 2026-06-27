Sur les traces d’Al-Juwair, le joueur mis à l’écart par Al-Hilal devrait prochainement s’engager avec Al-Qadisiyah

Mohamed Al-Qahtani, l’ailier du club saoudien Al-Hilal, s’apprête à quitter le « Chef » lors du mercato estival, après avoir été écarté des plans du staff technique dirigé par l’Italien Simone Inzaghi. Il devrait ainsi rejoindre Al-Qadisiyah pour une nouvelle expérience.

Ces dernières années, plusieurs jeunes talents du club ont été cédés pour gagner du temps de jeu, à l’image de Musab Al-Juwair, passé par plusieurs prêts avant de s’imposer à Al-Qadisiyah et d’y devenir l’un des joueurs clés.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, la direction du club a trouvé un accord avec Al-Hilal pour le transfert du joueur, après que l’entraîneur Simone Inzaghi a donné son feu vert à son départ durant le mercato estival.

Selon le quotidien, Al-Qadisiyah a déposé une offre officielle auprès d’Al-Hilal, et les deux clubs se sont entendus sur les modalités financières du transfert. Le joueur a, par ailleurs, trouvé un accord sur l’ensemble des clauses personnelles, dont la durée du contrat et le salaire. Il ne reste plus qu’à finaliser quelques formalités administratives avant l’annonce officielle.

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Al-Qahtani espère ainsi obtenir un temps de jeu plus régulier, lui qui a souffert d’un manque d’opportunités avec Al-Hilal et avait été prêté à Al-Taawoun lors du mercato d’hiver dernier.

L’ailier de 23 ans a disputé 13 matchs sous les couleurs d’Al-Taawoun lors de la deuxième partie de la saison dernière, inscrivant un but, avant de revenir à Al-Hilal. Cependant, son exclusion des plans d’Inzaghi l’a poussé à ouvrir un nouveau chapitre sous le maillot d’Al-Qadisiyah.