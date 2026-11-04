Le club d'Al-Qadisiyah a suivi les traces d'Al-Hilal et d'Al-Nassr, après le report soudain survenu en Saudi Pro League au cours des dernières heures.

La Confédération asiatique de football a annoncé hier matin, mardi, le report de la Coupe d'Asie des nations, qui devait débuter en janvier 2027, pour qu'elle se tienne désormais à partir de décembre de la même année.

Dès l'annonce de cette décision, la Ligue de la Roshn League a annoncé le report de la treizième journée, initialement prévue du 5 au 7 novembre, à une date ultérieure, le calendrier disposant désormais de davantage de temps sans qu'il soit nécessaire de condenser les rencontres.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que l'Irlandais Brendan Rodgers, l'entraîneur d'Al-Qadisiyah, a décidé d'accorder à ses joueurs un congé de 10 jours, après le report soudain en Roshn League.

Le journal a précisé que le club de l'Est ne disputera aucun match amical durant la prochaine trêve internationale, et se contentera des programmes d'entraînement de récupération et de remise en forme après la reprise des séances.

Rodgers a imité ce qu'ont fait l'Italien Simone Inzaghi et l'Australien Ange Postecoglou, les entraîneurs d'Al-Hilal et d'Al-Nassr, qui ont accordé aux joueurs de leurs équipes un long congé, s'étalant sur 10 jours pour « Al-Zaïm » et 9 jours pour « Al-Alami ».

Al-Qadisiyah occupe la deuxième place au classement du championnat saoudien avec 28 points, devançant à la différence de buts Al-Nassr, troisième, et à deux points d'Al-Hilal, leader.