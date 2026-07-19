Sur les 60 dernières années, seule l’Espagne a fait mieux que l’Argentine

La finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne, ce dimanche soir, ne sera pas seulement un duel pour le titre : elle opposera aussi deux des équipes les plus précises balle au pied de ces dernières décennies.

Selon les données d’Opta, l’Argentine affiche le meilleur taux de précision de passes de la compétition, avec 90,5 %.

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Sur les 60 dernières années de Coupe du monde, seule l’Espagne a fait mieux : 91,9 % en 2018 et 90,9 % en 2022.

L’Argentine a validé son billet pour la finale en terminant en tête de son groupe, puis en éliminant le Cap-Vert (3-2) au premier tour à élimination directe, l’Égypte (3-2) en huitièmes, la Suisse (3-1) en quarts et l’Angleterre (2-1) en demi-finale.

L’Espagne a suivi le même parcours parfait en tête de son groupe, puis a disposé de l’Autriche (3-0) au premier tour à élimination directe, du Portugal (1-0) en huitièmes, de la Belgique (2-1) en quarts et de la France (2-0) en demi-finales.

L’équipe de Lionel Scaloni vise un quatrième titre mondial, après ses succès de 1978, 1986 et 2022, tandis que l’Espagne cherche à conquérir son deuxième sacre, huit ans après son unique triomphe en 2010.



