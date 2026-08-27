Manchester City a réussi un joli coup en s'attachant les services de l'un des plus grands talents du football mondial de la période actuelle, en recrutant le Marocain Ayoub Bouaddi en provenance de Lille.

Manchester City a annoncé hier mercredi, sur son site officiel, la signature du Marocain Ayoub Bouaddi en provenance des rangs de Lille, avec un contrat courant sur 5 ans, le liant au club anglais jusqu'en 2031, après finalisation des formalités du transfert et l'obtention des autorisations internationales.

Bouaddi, âgé de 18 ans, arrive à Manchester City comme l'un des plus grands jeunes talents du football mondial, après avoir disputé 96 matches sous le maillot de Lille, en plus de sa participation à 8 matches internationaux avec la sélection du Maroc.

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Bouaddi et la reconstruction du milieu de Manchester City

La signature de Bouaddi s'inscrit dans le cadre de larges changements au milieu de terrain de Manchester City, après la saison écoulée.

Rodri, Bernardo Silva et Tijjani Reijnders ont quitté Manchester City lors du mercato estival en cours, obligeant le club à reconstruire son milieu de terrain.

Manchester City a entamé ce plan en recrutant Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest, avant de réussir à remporter la bataille pour Ayoub Bouaddi, qui était la cible de nombreux clubs cet été.

Manchester City compte sur Bouaddi, qui portera le numéro 32 avec son nouveau club, cette saison, dans l'espoir d'apporter à l'équipe de nombreuses solutions défensives et offensives, au vu des grandes qualités dont il dispose.

Ayoub Bouaddi, le joueur arabe le plus cher

Les détails financiers de l'opération n'ont pas été officiellement révélés, mais l'agence France-Presse a rapporté, citant le club de Lille, que son montant s'élevait à 100 millions d'euros.

Bouaddi est devenu le joueur arabe le plus cher après ce transfert, dépassant l'Égyptien Omar Marmoush, qui était passé de l'Eintracht Francfort à Manchester City pour environ 75 millions d'euros.

Marmoush trônait au sommet des joueurs arabes les plus chers, après avoir battu le précédent record détenu par la star marocaine Achraf Hakimi, qui avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2021 en provenance de l'Inter Milan, pour 70 millions d'euros.

Ayoub Bouaddi : de Creil à Manchester City

Ayoub Bouaddi est né le 2 octobre 2007 à Senlis, dans le nord de la France, et a commencé à pratiquer le football à l'âge de 6 ans au club de Creil.

Bouaddi a ensuite attiré l'attention des recruteurs de Lille, rejoignant le centre de formation du club en 2021, et s'est immédiatement illustré, ce qui l'a conduit à gravir rapidement les échelons des catégories d'âge.

Bouaddi a signé son premier contrat professionnel en août 2023, alors qu'il n'avait que quinze ans et demi, ce qui reflète son importance aux yeux du club français.

Moins de deux mois plus tard, précisément le 5 octobre 2023, Bouaddi a joué face à Klaksvik en Ligue Europa Conférence, seulement trois jours après avoir atteint ses seize ans, devenant le plus jeune joueur à représenter Lille avec l'équipe première.

Cela ne s'est pas arrêté là, car environ deux semaines plus tard, Ayoub a joué face à Brest en Ligue 1, devenant le plus jeune joueur à disputer un match du championnat de première division française au XXIe siècle.

L'année 2024 a été le théâtre de l'un des moments les plus marquants de la carrière de Bouaddi, puisqu'il a joué face au Real Madrid, en Ligue des champions, et son équipe l'a emporté sur le score d'un but à zéro.

Durant ces années, Bouaddi a été un élément indispensable des rangs de Lille, disputant 96 matches avec l'équipe première.





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Bouaddi choisit le Maroc au détriment de la France

Le talent d'Ayoub Bouaddi a attiré l'attention des responsables du football en France, ce qui lui a valu d'être intégré aux différentes sélections françaises.

Bouaddi a représenté les sélections de jeunes de la France jusqu'à l'équipe des moins de 21 ans, et il était en passe de jouer pour la sélection A, mais un grand changement est survenu, surprenant tout le monde.

Ayoub a finalement décidé de représenter le Maroc, le pays de ses parents, au niveau de la sélection A, et il a disputé son premier match international avec le Maroc en mai dernier, avant de disputer le Mondial 2026 sous le même maillot.

Bouaddi a été titulaire dans cinq des six matches du Maroc dans la compétition, où la sélection arabe a atteint les quarts de finale avant d'être éliminée par la France.

Bouaddi a disputé le quart de finale face à la France à l'âge de 18 ans et 280 jours, devenant le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à jouer ce tour en Coupe du monde derrière Pelé, qui avait disputé le quart de finale du Mondial 1958 à l'âge de 17 ans et 239 jours.

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Bouaddi : l'expérience de Mahrez en toile de fond

Bouaddi a rejoint la liste des joueurs arabes qui ont porté le maillot de Manchester City au cours des années passées, et dont les expériences avec l'équipe des Citizens ont été contrastées.

En tête de liste figure l'Algérien Riyad Mahrez (2018-2023), qui a contribué à faire remporter à l'équipe de nombreux titres, dont la Premier League et la Ligue des champions.

L'Égyptien Omar Marmoush figure également actuellement dans les rangs de Manchester City, sur fond de rumeurs annonçant qu'il serait proche d'un transfert à Tottenham.

L'autre Marocain, Brahim Diaz, a porté le maillot de Manchester City, où il a débuté son parcours dans les catégories d'âge jusqu'à l'équipe première, mais il n'a pas beaucoup joué, avant de rejoindre le Real Madrid.

D'autres joueurs arabes ont également porté le maillot de Manchester City, comme l'Algérien Ali Benarbia, avec ses compatriotes Karim Kerkar, Djamel Belmadi et Djamel Abdoun, le Qatarien Hussein Yasser Al Mohammadi et le Tunisien Hatem Trabelsi.

Bouaddi se retrouve désormais face à un grand défi, qui consiste à écrire une nouvelle page de l'histoire des Arabes sous le maillot de Manchester City et à remporter des titres à l'image de ce qu'a fait Riyad Mahrez, qui reste jusqu'à présent l'Arabe le plus titré à avoir porté le maillot des Citizens.