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Joshua Kimmich FC Bayerngetty
Marko Brkic
Traduit par

« Sur le terrain, c’est à lui que je pense le plus » : la star du Bayern Joshua Kimmich vit un retour chargé d’émotion face au BVB

Bundesliga
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
J. Kimmich

Pour Joshua Kimmich, le match nul 2-2 face au Borussia Dortmund, lors du choc au sommet de Bundesliga, était bien plus qu’un simple classique. Après la mort de son père, le maître à jouer du milieu de terrain du Bayern Munich retrouvait la pelouse pour la première fois et a vécu une soirée particulièrement émouvante.

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« Ça aide parfois. La semaine dernière a été très dure pour ma famille et moi. Mon père m’a toujours accompagné, il a toujours été à mes côtés et m’a soutenu. Il a cru en moi à des moments où je n’y croyais pas moi-même. C’est pour cela que revenir est difficile », a expliqué Kimmich après la rencontre.

En raison de ce décès dans sa famille, le joueur de 31 ans avait récemment manqué les matches contre Arsenal, le SC Fribourg et le 1. FC Magdebourg. Face au BVB, il a retrouvé sa place dans le onze de départ et porté le brassard de capitaine du Bayern Munich pendant toute la rencontre.

Pourquoi Joshua Kimmich a-t-il été absent du Bayern Munich ces dernières semaines ?

Ce retour s’est aussi accompagné, pour Kimmich, de nombreuses pensées pour son père. « C’est surtout quand je suis sur le terrain que je pense le plus à lui. Malgré tout, il était important pour moi de revenir et d’essayer de retrouver un quotidien normal. Même si l’on aimerait parfois que le monde s’arrête, il continue malheureusement, et heureusement, de tourner. Je suis donc heureux d’être de retour. Les marques de soutien, notamment du club, de la DFB et des personnes qui m’entourent, ont été très particulières. Cela a beaucoup compté pour moi », a déclaré le joueur du Bayern.

Une phrase de son père, en particulier, reste toujours présente à son esprit : « Mon père a toujours dit : "En fin de compte, ce n’est que du football." Il faut toujours garder cela à l’esprit. Le plus important, c’est la santé. C’est pour cela qu’il est très difficile de voir ces trois joueurs désormais indisponibles. »

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Il faisait aussi référence aux joueurs du Bayern sortis sur blessure. Lors du Klassiker, le Bayern Munich a d’abord dû remplacer Ismael Saibari et Serge Gnabry, puis Michael Olise, tous touchés. La situation semblait particulièrement préoccupante pour Saibari, blessé à la cheville lors d’un duel avec le gardien du BVB Gregor Kobel.

Ismael Saibari FC BayernGetty Images

Outre ces moments chargés d’émotion sur le terrain, Kimmich a aussi eu un échange particulier avec l’entraîneur du BVB, Niko Kovac. Le Croate, qui connaît très bien Kimmich depuis leur passage commun au Bayern Munich, a brièvement pris son ancien joueur dans ses bras pendant la rencontre et lui a présenté ses condoléances. « Il m’avait écrit dans la semaine, j’ai trouvé cela très touchant, très particulier. Je l’en ai donc remercié », a raconté Kimmich.

Kovac a lui aussi expliqué son geste après la rencontre : « Nous savons tous que le père de Jo est décédé. Je lui ai bien sûr présenté mes condoléances tout de suite. C’est la moindre des choses. C’est un type formidable. »

Sur le plan sportif, Kimmich et le Bayern ont finalement dû se contenter d’un match nul presque décevant. Les Munichois ont pris l’avantage à deux reprises grâce à Konrad Laimer et Dayot Upamecano, mais Dortmund a répondu à chaque fois.

Il a aussi manqué aux Bavarois le petit supplément de réussite nécessaire : plusieurs tirs sur les montants et un penalty manqué par Harry Kane les ont privés d’une possible victoire. « Nous devons aller de l’avant. Nous voulons obtenir des résultats. Il est important de se soutenir et d’être là les uns pour les autres. Nous ne sommes pas dans une crise totale. Nous avons fait match nul aujourd’hui. Je pense que tous ceux qui ont vu le match savent que nous aurions dû gagner », a conclu Kimmich.

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