Sur le modèle égyptien, Messi guide l'Argentine en finale de la Coupe du monde grâce à une remontada folle face à l'Angleterre

L'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026, où elle défiera l'Espagne, après avoir renversé la vapeur pour battre l'Angleterre (2-1) ce mercredi soir au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta.

Les « danseurs de tango » ont ainsi reproduit le scénario de leur match contre l’Égypte en huitièmes de finale, où ils avaient été menés 2-0 avant de se ressaisir et d’inscrire trois buts dans les dernières minutes.

La première période, tendue, a été ponctuée d’accrochages récurrents, reflet d’une rivalité historique entre les deux nations.

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Les hostilités ont commencé tôt : une altercation a éclaté après un tacle appuyé d’Enzo Fernández sur Elliot Anderson, provoquant l’arrêt temporaire de la rencontre et des protestations des deux camps. Les accrochages se sont ensuite multipliés au fil d’une première période ponctuée de nombreuses fautes et de tacles musclés.

L’arbitre américain Ismail Al-Fath a sorti son premier carton jaune à la 37^e minute pour sanctionner Anderson après un tacle sur Lionel Messi, puis a averti le défenseur argentin Lisandro Martínez à la 42^e minute.

La tension est restée palpable jusqu’à la mi-temps, plusieurs joueurs des deux camps se rapprochant de l’arbitre pour discuter – et contester – certaines de ses décisions, dans un climat électrique qui a dominé la rencontre dès ses premières minutes.

Une seconde période plus calme

La seconde période a été différente : l’Angleterre a ouvert le score à la 55^e minute par Anthony Gordon, contraignant les « Three Lions » à reculer pour préserver leur avantage face à une avalanche d’attaques argentines, avant qu’Enzo Fernández n’égalise d’une frappe puissante à la 85^e minute, servi par Lionel Messi.

Alors que la rencontre semblait se diriger vers les prolongations, Lautaro Martínez a offert la qualification aux siens d’une tête décisive, sur un nouveau centre de Messi, dès la 90^e+2 minute.

Grâce à ce succès, l’Argentine poursuit sa quête de conservation du titre mondial et défiera l’Espagne en finale dimanche prochain, après que « La Roja » a disposé de la France (2-0) lors de l’autre demi-finale, mardi dernier.







