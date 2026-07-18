Sur instruction de Vising, l’Union abandonne le recrutement de l’ancien joueur d’Al-Nassr et d’Al-Hilal

Le club d’Al-Ittihad a abandonné le dossier du transfert de l’ancien joueur d’Al-Nassr et d’Al-Hilal, conformément à la décision de son entraîneur allemand, Jens Wessing.

Selon le journal saoudien Al-Riyadiah, l’ailier d’Al-Ittifaq, Khaled Al-Ghanam, rejoindra le stage de préparation du club à Alicante, en Espagne, ce dimanche, après l’échec des discussions sur son transfert à Al-Ittihad.

Les deux clubs avaient pourtant avancé de manière significative dans les discussions avant que celles-ci ne s’interrompent soudainement.

Selon le quotidien, l’entraîneur allemand Jens Wessing a refusé de valider l’opération, ce qui a conduit à l’arrêt des discussions.

Par ailleurs, Al-Ettifaq réclamait environ 10 millions de dollars pour laisser partir son ailier, un montant qui a également contribué à bloquer l’opération.

Les prochaines heures s’annoncent décisives : soit les discussions reprennent, soit le dossier est définitivement clos.

Le joueur de 25 ans avait attiré l’attention de plusieurs clubs après ses performances exceptionnelles la saison dernière, où il a terminé meilleur buteur saoudien du championnat Roshen avec 13 réalisations.

Formé à Al-Qadisiyah, Al-Ghanam a ensuite porté les couleurs d’Al-Nassr (trois saisons), d’Al-Fateh, d’Al-Ittifaq et d’Al-Hilal, où il a été prêté lors de l’avant-dernière saison.