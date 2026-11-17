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Ali Lajami, défenseur d'Al-Hilal, est entré sur une liste noire en sélection saoudienne après sa prestation ratée lors du match amical face à l'Ouzbékistan.

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L'Arabie saoudite a affronté l'Ouzbékistan ce mardi au stade Jassim bin Hamad, à Doha, la capitale qatarie , pour son deuxième match amical de l'actuelle trêve internationale.

Menée 1-2 à la pause, la sélection saoudienne a vu son sélectionneur grec, Georgios Donis, procéder à six changements dès l'entame de la seconde période, à commencer par l'entrée d'Ali Lajami à la place d'Abdulelah Al-Amri, défenseur d'Al-Nassr.

Le gardien Abdulquddus Atiah a également remplacé Hamed Al-Shanqiti, tandis que les latéraux Nawaf Boushal et Faris Abdi ont pris la place de Saud Abdulhamid et Moteb Al-Harbi. Au milieu, Mukhtar Ali a suppléé Abdullah Al-Khaibari, et Abdullah Al-Hamdan est entré en attaque à la place de Firas Al-Buraikan.

Mais Lajami a encore aggravé la situation de l'Arabie saoudite en écopant d'un carton rouge direct à la 50e minute, pour une intervention violente sur un joueur ouzbek au milieu du terrain.

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Donis a alors été contraint d'effectuer un nouveau changement en défense centrale pour compenser l'exclusion de Lajami, au détriment de la force offensive de son équipe : à la 57e minute, il a fait entrer Abdullah Al-Khateeb, défenseur d'Al-Ettifaq, à la place d'Ahmed Al-Ghamdi, ailier d'Al-Ittihad.

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Il s'agit du premier carton rouge reçu par Ali Lajami avec l'Arabie saoudite, ce qui le fait entrer sur une liste noire, lors de sa 27e sélection depuis sa première convocation avec la sélection saoudienne en novembre 2019, sous les ordres du technicien français Hervé Renard.

Ce n'est toutefois pas la première expulsion de la carrière de Lajami, qui avait déjà reçu deux cartons rouges avec son ancien club, Al-Nassr, tous deux en Ligue des champions de l'AFC.

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La première et la plus célèbre remonte au 19 octobre 2021, face à son club actuel, Al-Hilal, en demi-finale de la Ligue des champions de l'AFC, une rencontre soldée par une défaite 1-2.

Environ deux ans plus tard, le 27 novembre 2023 précisément, Lajami a de nouveau été expulsé sous le maillot d'Al-Nassr, face aux Iraniens de Persépolis lors de la cinquième journée de la phase de groupes, un match terminé sur un score nul et vierge.

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Avant Al-Nassr, le défenseur saoudien avait reçu un unique carton rouge avec Al-Khaleej, le 10 décembre 2016, lors d'une victoire 4-2 contre Al-Fateh, à l'occasion de la 12e journée de la Roshn Saudi League.

Lajami fait figure de titulaire indiscutable dans le groupe saoudien depuis l'arrivée du sélectionneur grec Georgios Donis : le match face à l'Ouzbékistan était le huitième qu'il disputait sous ses ordres, lui qui n'a manqué que la 27e édition de la Coupe du Golfe, « Khaliji 27 », en raison d'une blessure.

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À noter que l'Arabie saoudite a conclu avec cette rencontre son stage à Doha, la capitale qatarie, durant l'actuelle trêve internationale. Le match face à l'Ouzbékistan était son deuxième, après la victoire 3-2 contre la Corée du Sud vendredi dernier.