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Les doutes se multiplient quant à la participation de Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, au prochain match face à l'Italie en Ligue des nations, alors que sa relation avec le sélectionneur Zinédine Zidane traverse une période de tension.

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L'attaquant du Real Madrid a manqué l'entraînement collectif de l'équipe de France, ce mercredi, avant d'affronter l'Italie demain, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations.

L'équipe de France se prépare à voyager jusqu'à la ville de Milan, ce mercredi, en vue d'affronter l'Italie, mais l'absence de Mbappé à l'entraînement du jour a soulevé des interrogations quant à sa disponibilité pour le match à venir, d'autant qu'il n'a pas pris part à l'entraînement collectif et s'est contenté de poursuivre son traitement.

Le réseau français « Foot Mercato » a rapporté que la situation du capitaine des Bleus demeure floue à ce jour, en l'absence d'annonce officielle concernant une nouvelle blessure, ce qui rend sa participation face à la sélection italienne incertaine, dans l'attente de ce que révéleront les prochaines heures au sujet de son état physique.

Cela intervient à un moment délicat pour l'équipe de France, qui a déjà perdu les services de plusieurs de ses joueurs, après la confirmation des forfaits de Pierre Kalulu, Aurélien Tchouaméni et Marcus Thuram, ce qui pousse le staff technique à gérer avec prudence le cas Mbappé et à ne pas prendre de risque avec lui avant de s'assurer de sa pleine disponibilité.

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L'importance de la situation de l'attaquant du Real Madrid s'accentue au regard du climat instable qui entoure l'équipe de France ces derniers temps, après que des rapports de presse ont fait état de tensions dans sa relation avec Zidane, en plus de certains désaccords liés à son poste sur le terrain et d'un recul de la communication entre les deux parties au cours de la période écoulée.

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Le tableau définitif concernant la participation de Mbappé face à l'Italie devrait se préciser après l'évaluation de son état durant les prochaines heures, alors que Zidane espère récupérer les services de son capitaine, considéré comme l'un des éléments offensifs les plus importants des rangs de l'équipe de France.

Au niveau des résultats, l'équipe de France aborde le match face à l'Italie après avoir réalisé un début solide dans l'édition actuelle de la Ligue des Nations, puisqu'elle a engrangé 10 points lors des quatre premières journées des rencontres du premier groupe de la Ligue A, pour prendre la tête du classement, après avoir signé trois victoires et un match nul, sans concéder la moindre défaite.

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L'équipe de France a entamé son parcours par une victoire sur la Turquie sur le score d'un but à zéro, lors du match qui a vu Mbappé inscrire le but de la victoire, avant de rééditer le même résultat face à la Belgique, puis de faire match nul contre l'Italie sur le score d'un but partout, tandis qu'elle a conclu ses quatre matchs par une large victoire sur la Belgique sur le score de 4-1, confirmant ainsi sa capacité à se battre avec force pour la tête du groupe.

Mbappé avait été victime d'une blessure au genou lors du match face à la Turquie, qui a marqué la première apparition de Zidane à la tête du staff technique de l'équipe de France, après avoir inscrit l'unique but de la rencontre à la 54e minute, mais il a souffert d'une blessure à l'un des tendons du genou, ce qui a conduit l'entraîneur à ne pas prendre de risque avec lui et à l'écarter du rassemblement, le joueur étant reparti pour rejoindre Madrid et ayant manqué les trois matchs suivants face à la Belgique, l'Italie et la Belgique.

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Zidane a pris les rênes de l'équipe de France en remplacement de Didier Deschamps, à l'issue de la participation des Bleus à la Coupe du monde 2026, après que ce dernier a annoncé son départ de son poste, l'ancien entraîneur du Real Madrid entamant ainsi une nouvelle étape avec la sélection avec un contrat courant sur quatre années, au milieu de grands espoirs de ramener la France sur les podiums, en tirant profit de son réservoir remarquable de joueurs dotés d'expérience et de qualités offensives.

Malgré le début positif de Zidane, l'absence de Mbappé pour une grande partie du premier rassemblement, puis son retour au cœur de la polémique en raison de son poste sur le terrain et de sa relation avec l'entraîneur, place le sélectionneur devant un test important, d'autant que le capitaine du Real Madrid représente l'une de ses armes offensives les plus en vue, ce qui fait de sa situation pour le match face à l'Italie un sujet de grand intérêt, au regard de la volonté de Zidane de préserver les résultats positifs et de poursuivre le départ solide de la sélection dans la compétition.