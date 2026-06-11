Sur des bases solides, Laporta entame son deuxième mandat en sauvant le FC Barcelone

Dans le cadre d’une initiative stratégique démontrant la détermination de Joan Laporta à surmonter la crise financière chronique du FC Barcelone, le club a annoncé la nomination de l’expert bancaire Sergio Serrano au poste de directeur financier. Son entrée en fonction coïncidera avec le début officiel du deuxième mandat de Laporta, le 1er juillet prochain.

Selon le journal espagnol « El Confidencial », cette nomination constitue un maillon crucial du plan de Laporta pour restructurer en profondeur les finances du club catalan et le placer sur des bases économiques saines pour les années à venir.

Fort de près de 25 ans d’expérience sur les marchés financiers, il a occupé des fonctions dirigeantes au sein de la Banque Sabadell et mené la restructuration de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Il pilotera les principales opérations financières du club et rendra compte directement au directeur général, Manel del Río, tout en collaborant étroitement avec Ferran Olivi, administrateur fraîchement élu appelé à prendre le poste de vice-président en charge des affaires économiques.

Sa première mission critique consistera à restructurer la dette du projet « Espai Barça », le club souhaitant renégocier à la hausse le prêt accordé par Goldman Sachs, l’enveloppe initiale de 1,45 milliard d’euros s’étant avérée insuffisante.

Il devra aussi accroître les revenus de sponsoring et attirer de nouveaux investissements, conformément à un plan ambitieux destiné à assurer la pérennité financière du club catalan.

Enfin, Serrano a déjà travaillé avec le directeur de la communication du club, Gabriel Martínez, lors du sauvetage du fonds « CAM » à la banque Sabadell, ce qui devrait faciliter leur collaboration.