Superligue - Le FC Barcelone se félicite pour son rôle de "leader"

Via un communiqué officiel, le Barça annonce faire partie intégrante du projet de Superligue, et se félicite de la création d'une telle compétition.

C'était dans l'ère du temps depuis plusieurs années, c'est désormais une certitude : douze des clubs les plus puissants d'Europe ont annoncé la création d'une Superligue. Celle-ci sera présidée par Florentino Pérez, patron du Real Madrid, et réunira les plus puissants clubs anglais (6), espagnols (3) et italiens (3). Un véritable séisme dans le football.

Alors que cette annonce devrait susciter de vives polémiques, mettant en danger le bon déroulement des compétitions qui se disputent actuellement, le Congrès de l'UEFA se déroule aujourd'hui à Montreux, en Suisse. Autant dire que celui-ci devrait être particulièrement mouvementé, tandis que les douze clubs concernés ont annoncé leur démission de l’ECA (association des clubs européens) et de toutes les commissions et panels UEFA. Dans cette ambiance spéciale, le FC Barcelone a communiqué ce lundi.

"À l'avenir, les clubs fondateurs ont hâte de discuter avec l'UEFA et la FIFA"

​"Le FC Barcelone a conclu un accord avec onze autres clubs parmi les plus importants d'Europe pour former une nouvelle compétition, la Superleague qui sera dirigée par les clubs fondateurs et est née du désir d'être la meilleure compétition de clubs sportifs au monde", annonce le club catalan, fier de faire partie d'un tel projet.

Le Barça intègre ensuite le communiqué commun annonçant la création de la Superligue : "À l'avenir, les clubs fondateurs ont hâte de discuter avec l'UEFA et la FIFA afin de travailler ensemble en partenariat afin d'obtenir les meilleurs résultats pour la nouvelle Ligue et pour le football dans son ensemble. La formation de la Super League intervient à un moment où la pandémie mondiale a accéléré l'instabilité du modèle économique actuel du football européen. En outre, depuis un certain nombre d'années, les clubs fondateurs ont eu pour objectif d'améliorer la qualité et l'intensité des compétitions européennes existantes tout au long de chaque saison et de créer un format permettant aux meilleurs clubs et joueurs de s'affronter régulièrement", peut-on lire sur celui-ci.

Après avoir détaillé l'intérêt financier de créer une telle compétition, le pensionnaire de la Liga se félicite d'être intégré à la Superligue. "Le FC Barcelone, fidèle à son histoire et à son rôle de leader dans le cadre du football européen, se place une fois de plus comme un club de premier plan en ce qui concerne les grands changements qui sont nécessaires dans le monde du football, en pensant toujours à la manière dont doit en bénéficier le club, mieux d'un point de vue sportif, institutionnel et financier", explique le club ibérique.