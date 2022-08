Supercoupe d'Europe : le hors-jeu semi-automatisé inauguré lors de Real Madrid-Eintracht Francfort

La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu sera utilisée pour la première fois par l'UEFA lors de la Supercoupe d'Europe.

La Supercoupe d'Europe, qui se disputera le mercredi 10 août à Helsinki entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort sera le théâtre d'une grande première en Europe : l'utilisation de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu.

L'UEFA en a fait l'annonce ce mercredi 3 août 2022 : « L'UEFA est fière d'annoncer que la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu sera inaugurée dans les compétitions interclubs de l'UEFA à l'occasion de la Super Coupe de l'UEFA à Helsinki. Cette technologie sera également utilisée dès la phase de groupe de la saison à venir de l'UEFA Champions League. »

« L'UEFA recherche en permanence de nouvelles solutions technologiques pour améliorer le jeu et soutenir le travail des arbitres. Ce système novateur permettra aux équipes de VAR de déterminer rapidement et de manière plus précise les situations de hors-jeu, ce qui fluidifiera le jeu et optimisera la cohérence des décisions », a déclaré Roberto Rosetti, responsable en chef de l'arbitrage de l'UEFA.

Comment ça marche ?

Ce nouveau système opérera grâce à des caméras spécialisées qui sont en mesure de suivre 29 points différents du corps des joueurs. Au total, 188 tests ont été effectués depuis 2020, notamment lors des finales de toutes les compétitions interclubs de l'UEFA, de l'ensemble des matches de la dernière saison de la Ligue des champions, des matches à élimination directe de la Ligue des champions féminine ainsi que de la totalité de l'Euro féminin qui vient de s'achever.

« Ce système est prêt à être utilisé lors des matches officiels et à être mis en place sur chacun des sites de la Champions League », a confirmé M. Rosetti.

Par ailleurs, l'UEFA a dévoilé l'équipe arbitrale qui officiera lors de la finale de la Supercoupe d'Europe.

• Arbitre principal : Michael Oliver (Angleterre)

• Arbitres assistants : Stuart Burt (Angleterre) et Simon Bennett (Angleterre)

• Quatrième officiel : Donatas Rumšas (Lituanie)

• VAR : Tomasz Kwiatkowski (Pologne)

• Adjoints du VAR : Bartosz Frankowski (Pologne) et Tiago Bruno Lopes Martins (Portugal)