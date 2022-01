Supercoupe d'Italie : garant d'une identité, Inzaghi logiquement récompensé

Champion d'Italie la saison dernière sous les ordres d'Antonio Conte, l'Inter Milan a été forcé de se réinventer durant l'inter-saison, diminué par d'importants départs, dont celui de l'entraîneur à succès. Mais le club milanais a bien fait les choses, refusant de céder à la panique et faisant confiance à un homme : Simone Inzaghi, ex-entraîneur de la Lazio.

Un premier trophée grâce à Sanchez



Depuis son arrivée, force est de constater qu'il réalise de belles prouesses. Mercredi soir, l'Inter a remporté le trophée de la Supercoupe d'Italie, prenant le meilleur sur la Juventus Turin grâce à un but sur le gong marqué par Alexis Sanchez en prolongation (2-1). Une juste récompense pour une équipe qui porte désormais l'empreinte remarquée de Simone Inzaghi.



Le départ d'Antonio Conte avait pourtant ouvert un gouffre de mécontentements et d'incertitudes, mais les dirigeants ont su donner une continuité au projet lancé par l'entraîneur de Salento : poursuivre avec le 3-5-2 ! Et qui, si ce n'est Simone Inzaghi, est le meilleur homme pour continuer en ce sens ? Avec la Lazio, l'ancien attaquant avait fait preuve de connaissances et de personnalité. Mercredi, la victoire obtenue en 120 minutes contre la Juve représente l'apogée des premiers mois de son cycle à l'Inter : une identité précise, accompagnée de tracés de jeu déjà testés par ses prédécesseurs. Une réussite !

L'Inter n'a rien perdu de sa superbe



Alexis Sanchez a offert la Supercoupe aux Nerazzurri en battant Perin sur le point de penalty, inversant ainsi la tendance d'un match où la Juve a eu le dernier mot. Depuis son arrivée à Appiano, Inzaghi a reconstitué son réservoir de confiance, et la conquête du premier trophée de la saison - pour ce qui a été réalisé jusqu'à présent - est une "médaille" plus que méritée. Il faut maintenant retourner en Serie A, avec l'objectif de consolider l'écart créé. De la Supercoupe à la marche vers le Scudetto, le cycle de l'Inter continue de faire rêver !