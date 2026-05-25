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Sam Vreeswijk

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Superbes images : Ron Jans surpris par une vidéo (en partie en néerlandais) de Luis Suárez

L. Suarez
R. Jans
FC Groningue

Lundi soir, lors de la cérémonie des Eredivisie Awards retransmise sur ESPN, Ron Jans a reçu une vidéo-surprise de Luis Suárez, avec qui il a collaboré au FC Groningen en 2006 et 2007.

Ces trophées ont marqué l’hommage rendu à Jans, qui prend officiellement sa retraite après 24 années passées sur les bancs de touche du football professionnel.

À cette occasion, Jans a eu la surprise de recevoir un message vidéo de Suárez, qui débute en néerlandais. « Salut patron, tout va bien ? Je vais parler en espagnol, car j’ai du mal à m’exprimer en néerlandais », déclare l’attaquant de 39 ans, avant de poursuivre dans sa langue maternelle.

« Ron, un grand merci pour tout. Merci de m’avoir ouvert les portes de l’Europe pendant mon passage à Groningen. Merci de m’avoir transmis tant de connaissances sur l’entraînement et les concepts techniques, qui m’ont beaucoup aidé à progresser aux Pays-Bas. »

« Je tiens aussi à te féliciter pour ta brillante carrière. Toutes mes félicitations pour ces nombreuses années passées au plus haut niveau. Et encore merci pour tout ce que tu m’as appris ; tu es l’un des entraîneurs qui m’a le plus apporté. »

« Je t’embrasse très fort et je te souhaite beaucoup de succès pour l’avenir », conclut Suárez en néerlandais. « Merci pour tout et bonne chance. »

Jans se souvient alors avec le sourire de son passage à Groningen aux côtés de Suárez : « Dans le groupe, il plaisantait et s’amusait tout le temps. C’était simplement un garçon adorable, un père de famille. »

« Sur le terrain, il était encore plus intense que Rinus Israël : il faisait tout pour gagner, et Luis poussait même plus loin, parfois trop loin. C’est l’un des nombreux grands joueurs avec lesquels j’ai eu la chance de travailler. »

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