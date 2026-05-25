Superbes images : Ron Jans surpris par une vidéo (en partie en néerlandais) de Luis Suárez

Lundi soir, lors de la cérémonie des Eredivisie Awards retransmise sur ESPN, Ron Jans a reçu une vidéo-surprise de Luis Suárez, avec qui il a collaboré au FC Groningen en 2006 et 2007.

Ces trophées ont marqué l’hommage rendu à Jans, qui prend officiellement sa retraite après 24 années passées sur les bancs de touche du football professionnel.

À cette occasion, Jans a eu la surprise de recevoir un message vidéo de Suárez, qui débute en néerlandais. « Salut patron, tout va bien ? Je vais parler en espagnol, car j’ai du mal à m’exprimer en néerlandais », déclare l’attaquant de 39 ans, avant de poursuivre dans sa langue maternelle.

« Ron, un grand merci pour tout. Merci de m’avoir ouvert les portes de l’Europe pendant mon passage à Groningen. Merci de m’avoir transmis tant de connaissances sur l’entraînement et les concepts techniques, qui m’ont beaucoup aidé à progresser aux Pays-Bas. »

« Je tiens aussi à te féliciter pour ta brillante carrière. Toutes mes félicitations pour ces nombreuses années passées au plus haut niveau. Et encore merci pour tout ce que tu m’as appris ; tu es l’un des entraîneurs qui m’a le plus apporté. »

« Je t’embrasse très fort et je te souhaite beaucoup de succès pour l’avenir », conclut Suárez en néerlandais. « Merci pour tout et bonne chance. »

Jans se souvient alors avec le sourire de son passage à Groningen aux côtés de Suárez : « Dans le groupe, il plaisantait et s’amusait tout le temps. C’était simplement un garçon adorable, un père de famille. »

« Sur le terrain, il était encore plus intense que Rinus Israël : il faisait tout pour gagner, et Luis poussait même plus loin, parfois trop loin. C’est l’un des nombreux grands joueurs avec lesquels j’ai eu la chance de travailler. »