Super League, Maldini s'excuse pour la "trahison"

Le directeur technique de l'AC Milan, Paolo Maldini, s'est excusé pour l'implication du club dans la Super League et a insisté sur le fait qu'il ne faisait pas partie du processus de planification. Milan était l'une des 12 équipes de la compétition proposée, qui a été confirmée dimanche mais qui s'est pratiquement effondrée mardi.

Huit des 12 équipes se sont retirées de la Super League, à l'instar de Milan dans un communiqué publié mercredi.

"Je tiens à préciser que je n'ai pas participé aux discussions concernant la Super League", a déclaré Maldini à Sky Sport Italia.

«Je l'ai appris dimanche soir, après la déclaration conjointe des autres clubs. Cela a évidemment été décidé à un niveau plus élevé dans le club que ma propre position. Je me sentais un peu confus. «Cela ne m'empêche pas de prendre la responsabilité de m'excuser auprès des supporters, pas seulement des supporters de Milan, mais en général des supporters de football, qui se sentaient trahis par les principes du sport que Milan, nous avons toujours respectés."

«C’est quelque chose que j’éprouve le besoin de dire. Naturellement, le directeur d'un grand club en 2021 sait que les revenus sont importants, que la durabilité est importante. Nous devons donc nous demander si nous pouvons apprendre de cette situation, pouvons-nous savoir où nous pouvons nous pousser? «Nous ne pouvons certainement pas dépasser les valeurs du sport et de la méritocratie, qui sont faites de rêves.»

Dans un communiqué publié mercredi, les géants de la Serie A ont presque confirmé qu'ils ne participeraient pas à la Super League.

"Nous avons accepté l'invitation à participer au projet de Super League avec la véritable intention de proposer la meilleure compétition européenne possible aux fans de football du monde entier et dans le meilleur intérêt du club et de nos propres supporters", ont déclaré les Rossoneri.

«Le changement n'est pas toujours facile, mais l'évolution est nécessaire pour progresser, et les structures du football européen ont évolué et changé au fil des décennies. "Cependant, les voix et les préoccupations des supporters du monde entier ont été clairement exprimées à propos de la Super League, et l'AC Milan doit être sensible à la voix de ceux qui aiment ce merveilleux sport. Nous continuerons à travailler dur pour proposer un modèle durable pour le football." .....................................................................................................................