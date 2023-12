Super League : Emmanuel Petit clashe Florentino Perez et fait une forte menace

Emmanuel Petit n’a pas loupé le président du Real Madrid dans le projet de la Super League européenne validé par la Justice Européenne.

La Super League divise les acteurs du football européen. Depuis jeudi, c’est des avis divergés depuis que la Cour de Justice de l’Union Européenne a approuvé le projet, donnant ainsi raison au Barça, Real Madrid et à l’agence A22 Sports contre l’UEFA.

La Cour de Justice dit OUI à la Super League

Contredite par l’UEFA, la Super League européenne aurait pu être un mort-né. Mais le FC Barcelone, le Real Madrid et l’agence A22 Sports ont saisi les juridictions compétentes pour avoir gain de cause. Ce qui a été une réalité depuis le jeudi dernier où la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a donné le feu vert pour que la compétition ait lieu.

« Les règles de la FIFA et de l’UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super League, violent le droit de l’Union. Les règles de la Fédération internationale de football association( FIFA) et de l’Union des associations européennes de football (UEFA) soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclubs, telle que la Super League, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions, sont illégales. En effet, les pouvoirs de la FIFA et de l’UEFA ne sont pas encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné. De même, les règles qui attribuent à la FIFA et à l’UEFA un contrôle exclusif sur l’exploitation commerciale des droits liés à ces compétitions sont de nature à restreindre la concurrence, compte tenu de l’importance de ces dernières pour les médias, les consommateurs et les téléspectateurs dans l’Union », indiquait la cour de la justice de l’Union Européenne.

L'article continue ci-dessous

Imago Images

Petit attaque Perez et menace

S’il s’en était pris aux joueurs de l’Olympique Lyonnais récemment, Emmanuel Petit s’en prend cette fois-ci au président du Real Madrid, qui se réjouit de la décision de la Cour de Justice de l’UE pour le projet de la Super League.

« Florentino Perez, il se fout de la gueule de qui ? Sa vidéo, il se met en scène devant ses trophées, il crache sur l’UEFA mais derrière il utilise ce qui lui a permis de construire la légende de ce club. Personne ne lui a dit 'oh papa, derrière c’est l’UEFA en fait!' (…) J’espère qu’ils vont mettre ce projet en place pour voir à quel point ça devient ridicule », a déclaré l’ancien milieu de terrain du Barça dans Rothen s’enflamme, vendredi sur RMC.

Getty Images

Pour finir, le champion du monde 1998 menace de quitter le football si ce projet voit le jour. « Je leur souhaite bonne chance pour affronter la fronde de leurs supporteurs et pour essayer de créer ces trois ligues à 64 clubs. 64 clubs? Je le dis, si ça arrive, moi j’arrête d’avoir un lien de près ou de loin avec le football », a-t-il ajouté.