Super League, Arsenal "méritait sa place" d'après Arteta

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, estime que les Gunners méritaient leur place dans la Super League grâce à leur histoire et leurs valeurs.

Mikel Arteta a insisté sur le fait qu'Arsenal méritait son invitation à la très controversée Super League en raison de son histoire et de ses valeurs de longue date.

Arsenal a été nommé dimanche dernier parmi les 12 clubs fondateurs de la Super League aux côtés de ses rivaux de Premier League Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City et Tottenham, bien qu'ils n'aient pas participé à la Ligue des champions depuis 2017.

Au milieu de la réaction intense contre la séparation proposée, il a été suggéré que les Gunners et les Spurs n'avaient pas le droit d'être nommés aux côtés de l'élite européenne, mais Arteta est catégorique sur le fait qu'ils méritaient pleinement leur inclusion.

Interrogé sur sa réponse aux critiques qui affirment qu'Arsenal n'aurait jamais dû être pris en compte pour la Super League, l'entraîneur-chef espagnol a déclaré aux journalistes vendredi:

"Que nous sommes l'un des meilleurs clubs du monde, et que nous ne pourrions en aucun cas être plus fiers de représenter ce club, son histoire, et nous comprenons parfaitement les exigences et l'excellence que nous devons rechercher."

"Vous ne pouvez pas nier l'histoire, et cette histoire est attachée aux résultats, elle est attachée à une certaine façon de faire les choses, à certaines valeurs, à les représenter de la bonne manière, à avoir le soutien et l'amour que nous avons autour du monde."

"Et ce n’est pas une coïncidence, cela a été gagné au fil des années et des années avec le mérite de beaucoup de gens qui ont été impliqués dans l’histoire de ce club."

Arsenal et le reste des clubs anglais qui s'étaient initialement inscrits à la Super League ont effectué une marche arrière en milieu de semaine après l’incroyable tollé qu’a provoqué l’annonce du projet.

Les Gunners ont confirmé leur retrait et ont présenté des excuses dans un communiqué officiel, mais les supporters ont depuis appelé le groupe Kroenke Sports & Entertainment (KSE), propriétaire du club, à démissionner.

Bien que le membre du conseil d'administration de l'Emirates Stadium, Josh Kroenke, ait par la suite admis un acte répréhensible lors d'un événement du forum des fans, il a également insisté sur le fait qu'il n'y aura pas de changement de propriétaire à Arsenal à la suite de la controverse de cette semaine.

Arteta a également exprimé sa conviction que les décideurs au plus haut niveau du sport auront appris des leçons difficiles après avoir été témoins de l'effet que les supporters de tout le continent peuvent avoir lorsqu'ils sont unis contre la même cause.

"Je pense que cela a donné de grandes leçons et cela montre l'importance du football dans le monde", a-t-il déclaré.

"Et cela montre que l’âme de ce sport appartient aux fans - et c’est tout. Pendant cette pandémie, depuis un an, nous essayons de soutenir cette industrie sans supporters dans le stade."

"Mais, lorsque les fans doivent sortir et parler, ils l'ont fait très fort et clairement, et ils ont probablement envoyé le message le plus fort qui n’ait jamais été envoyé dans le monde du football."