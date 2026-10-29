Super exceptionnel : Félix égale Diaby et entre dans l'histoire de la Roshn League

Le Portugais João Félix, star de l'équipe d'Al-Nassr, a continué d'écrire l'histoire avec le club, après l'avoir mené à la victoire face à Al-Faisaly, sur le score de (5-3), lors du match qui a opposé les deux formations dans le cadre de la 12e journée de la Roshn League.

Al-Nassr porte ainsi son total à 28 points et occupe la deuxième place, à égalité avec Al-Qadsiah, leader provisoire, devant Al-Hilal qui compte 27 points.

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Félix est parvenu à être à l'origine des 4 premiers buts d'Al-Nassr lors de la confrontation face à Al-Khaleej, inscrits par le Brésilien Angelo Gabriel et par un triplé de son compatriote Cristiano Ronaldo.

C'est la première fois dans la carrière de Félix qu'il réussit à signer un super triplé de passes décisives, et ce après les niveaux stupéfiants qu'il a affichés lors des compétitions de la saison en cours.

Selon le réseau de statistiques footballistiques « Opta », Félix est devenu le deuxième joueur à délivrer 4 passes décisives dans un même match en championnat professionnel depuis la saison 2011-2012, depuis que Moussa Diaby, ancien joueur d'Al-Ittihad, avait réalisé ce chiffre contre Al-Wehda en septembre 2024.

La star portugaise chevronnée porte ainsi son total à 13 contributions décisives en 13 matches disputés cette saison, toutes compétitions locales et continentales confondues.