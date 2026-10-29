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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Super exceptionnel : Félix égale Diaby et entre dans l'histoire de la Roshn League

Al Nasr FC vs Al Kholood
Al Nasr FC
Al Kholood
Saudi Pro League
J. Felix
Arabie saoudite
Portugal

Le magicien du Portugal poursuit son éclat

Le Portugais João Félix, star de l'équipe d'Al-Nassr, a continué d'écrire l'histoire avec le club, après l'avoir mené à la victoire face à Al-Faisaly, sur le score de (5-3), lors du match qui a opposé les deux formations dans le cadre de la 12e journée de la Roshn League.

Al-Nassr porte ainsi son total à 28 points et occupe la deuxième place, à égalité avec Al-Qadsiah, leader provisoire, devant Al-Hilal qui compte 27 points.

À lire aussi : Vidéo : dans un scénario hollywoodien, le triplé de Ronaldo mène Al-Nassr à une victoire dramatique face à Al-Khaleej

Félix est parvenu à être à l'origine des 4 premiers buts d'Al-Nassr lors de la confrontation face à Al-Khaleej, inscrits par le Brésilien Angelo Gabriel et par un triplé de son compatriote Cristiano Ronaldo.

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C'est la première fois dans la carrière de Félix qu'il réussit à signer un super triplé de passes décisives, et ce après les niveaux stupéfiants qu'il a affichés lors des compétitions de la saison en cours.

Selon le réseau de statistiques footballistiques « Opta », Félix est devenu le deuxième joueur à délivrer 4 passes décisives dans un même match en championnat professionnel depuis la saison 2011-2012, depuis que Moussa Diaby, ancien joueur d'Al-Ittihad, avait réalisé ce chiffre contre Al-Wehda en septembre 2024.

La star portugaise chevronnée porte ainsi son total à 13 contributions décisives en 13 matches disputés cette saison, toutes compétitions locales et continentales confondues.

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